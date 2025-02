Gran notícia! Jules Koundé descobreix el pròxim fitxatge del Barça: 'És un lateral...'

El mercat d'hivern va tancar el passat 3 de febrer, però el Barça continua generant molta rumorologia i notícies sobre nous fitxatges. En aquest sentit, no és nou l'interès del Barça en reforçar els laterals. Molt s'havia especulat sobre la possible arribada d'Alphonso Davies, però finalment ha decidit renovar el seu contracte fins al 2030.

Sembla doncs, que el carril esquerre, llevat de sorpresa, seguirà sent cosa d'Alejandro Balde i Gerard Martín. Al costat dret, però, les coses no estan tan clares: Jules Koundé ho ha jugat gairebé tot i amb prou feines té descans. Flick sembla no comptar amb Héctor Fort, així que és possible que el Barça es llanci al mercat per trobar un suplent de primer nivell per al francès.

La direcció esportiva continua treballant per reforçar la plantilla de cara la pròxima temporada i augmentar la seva competitivitat. Els rumors s'han disparat, precisament, en la demarcació que ocupa Jules Koundé, on podria haver-hi novetats de cara a l'estiu. Sona, i molt, el lateral colombià del Crystal Palace, Daniel Muñoz, consolidat en l'equip anglès i en la Selecció Colombiana.

Daniel Muñoz com a suplent de Jules Koundé

El defensor del Crystal Palace és un dels jugadors colombians més importants dels últims temps i s'ha consolidat com un dels millors laterals a la Premier. Daniel Muñoz, amb 2 gols i 3 assistències en 23 partits, ha cridat l'atenció de la directiva del club català. Segons diverses fonts, el City i el Chelsea serien competència directa del Barça en la pugna pel colombià.

Daniel Muñoz té contracte vigent amb el Crystal Palace fins al juny 2027 i està taxat en 25 milions. A més, és un gran admirador del Barça i ho ha manifestat en més d'una ocasió assenyalant que el seu major desig seria jugar al Camp Nou. La passió de Muñoz pel FC Barcelona ve per Ronaldinho, el seu ídol, així com per Dani Alves, que ha estat el seu referent.

Héctor Fort haurà de marxar

Reforçar el costat dret de la defensa serà un dels objectius de Deco en el pròxim mercat estival. Flick vol apostar per un jugador d'experiència que pugui ser suplent de garanties de Jules Koundé. Daniel Muñoz es perfila com una de les possibilitats, tal com indiquen des de Colòmbia, encara que el Barça haurà de negociar amb el Crystal Palace, i no serà gens fàcil.

Flick és conscient que Jules Koundé no ho pot jugar tot, ja que corre el risc de lesionar-se. Davant tal escenari, la incorporació de Daniel Muñoz es fa necessària. Això sí, si el colombià aterra a la Ciutat Comtal, Héctor Fort haurà de fer les maletes.