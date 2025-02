Joan Laporta ho confirma: el Barça fitxa aquesta setmana el jugador, val 60 milions

Joan Laporta està encantat amb la feina de Hansi Flick, però sap que el tècnic alemany és exigent i que, amb els resultats actuals, espera nous fitxatges per seguir avançant. El mercat de fitxatges d'hivern ja està tancat i el Barça, liderat per Joan Laporta, ja posa la vista en el pròxim estiu, però aquesta setmana podria ser decisiva. I podria ser-ho perquè el Barça de Joan Laporta té en el seu haver la possibilitat de tancar i signar, durant aquesta mateixa setmana, un jugador top taxat en 60 milions.

El nou Spotify Camp Nou segueix avançant a velocitat de creuer i el Barça confirma que és molt probable que el primer equip torni a l'estadi aquesta mateixa temporada oficial. De fet, Joan Laporta ja prepara un fitxatge per estrenar el nou Camp Nou: arribaria aquesta mateixa setmana i es convertiria en el gran atractiu comercial i esportiu. Joan Laporta vol donar un cop sobre la taula i sap que la millor manera és fitxant ja: el Barça segueix guanyant i tanca un fitxatge TOP a nivell mundial.

Joan Laporta sap que és vital que el Barça arribi preparat al pròxim mercat de fitxatges i, per tant, vol anar avançant feina. Una d'aquestes tasques pendents és la renovació de Pau Prim, migcampista del Barça Atlètic que tenia ofertes per sortir a l'hivern. Prim s'ha quedat i Joan Laporta confirma que la intenció del Barça és renovar-lo aquesta mateixa setmana.

No estarà en dinàmica del primer equip, però sí que podria estar-ho de cara al pròxim estiu, quan ja es posi a fer la pretemporada amb Hansi Flick. Prim signarà aquesta setmana la seva renovació amb el Barça: Joan Laporta confirma la continuïtat d'una de les grans perles de la Masia culer.