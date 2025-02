Hansi Flick ho confirma, resol el gran dubte abans del Valencia-Barça: 'És el...'

Des de la seva arribada, Hansi Flick ha estat l'artífex d'un canvi profund en l'estil de joc, la mentalitat i els resultats del Barça. El tècnic alemany, conegut pel seu èxit en la seva etapa de la selecció alemanya i el Bayern Munic, va aterrar al Camp Nou amb un objectiu clar. Tornar el FC Barcelona a l'elit del futbol europeu és la màxima il·lusió de Flick.

La seva arribada va generar grans expectatives a causa de la seva experiència i reputació com a estrateg meticulós i líder transformador. Ja en la seva presentació, Hansi Flick va deixar clar el seu objectiu: el Barça havia de recuperar la seva essència i a més aconseguir que evolucionés per poder competir amb els millors. Des del primer moment va treballar per establir una estructura sòlida basada en la disciplina tàctica i l'explotació del talent jove de La Masia.

A més, Hansi Flick va introduir mètodes d'entrenament intensos i va renovar l'enfocament estratègic, adaptant l'estil del Barça a un futbol més dinàmic i versàtil. Una de les seves decisions més destacades va ser la integració de joves talents com Lamine Yamal i Cubarsí en rols clau, potenciant el seu desenvolupament i confiança. I ara ha pres una altra decisió realment transcendent.

Hansi Flick mou fitxa

Amb l'avanç de la temporada, Hansi Flick cada cop té més clar el seu onze titular. El trident atacant no és negociable: Raphinha, Lewandowski i Lamine Yamal són indiscutibles i fixos en l'onze del tècnic alemany. D'altra banda, tot i que en defensa hi ha més competència, Flick ha optat per Koundé, Cubarsí, Íñigo i Balde en la majoria de partits.

Al mig del camp hi ha més dubtes, però està clar que Pedri és el líder de la medul·lar culer. Les altres dues places se les disputen diversos jugadors com Gavi o Dani Olmo. Marc Casadó també ha estat un habitual en l'onze titular de l'alemany, però últimament De Jong va adquirint més protagonisme i les seves bones actuacions poden anar en detriment de Casadó.

Hansi Flick esvaeix els dubtes a la porteria

Queda clar que Hansi Flick té les idees molt clares, però a la porteria és on més canvis s'han produït. Iñaki Peña, després de molts partits, ha estat reemplaçat en la titularitat per Szczesny. "Per a mi, Tek és el número u clarament", va dir ahir Flick en la prèvia del partit davant el València de Copa del Rei.

Davant la polèmica generada, Hansi Flick ha deixat molt clar que Szczesny serà el titular aquesta nit davant el València. Una afirmació que reforça el seu missatge de les últimes setmanes i que demostra que Iñaki Peña cada cop ho té més complicat.

Hansi Flick va explicar que ha triat Szczesny per la seva personalitat i estil de joc. Com a resultat de la seva decisió, Iñaki Peña ha experimentat una gran frustració i podria deixar el Barça el pròxim estiu. El polonès serà el titular davant el València en Copa del Rei, i llevat d'actuacions nefastes, continuarà en el seu rol de titular.