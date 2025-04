Sorpresa, ni Barça ni City: el fitxatge que més agrada a Hansi Flick se'n va amb Simeone

El Barça està passant per un gran moment i els resultats obtinguts són el reflex perfecte d'això. Els de la Ciutat Comtal van encertar de ple amb l'arribada de Hansi Flick i l'afició està encantada amb el nou entrenador. L'alemany és una persona seriosa que no suporta les tonteries, per la qual cosa està posant ferm l'equip.

Paral·lelament, l'Atlètic de Madrid tenia la intenció d'anar a per totes aquest any i va fer molts fitxatges de primer nivell. Simeone creia que amb les noves incorporacions lluitaria per tots els títols, però no ha estat així. L'argentí vol esmenar els errors d'aquest any i per fer-ho ha pensat en un dels cracks més desitjats per Hansi Flick.

Hansi Flick, Simeone i els seus equips

El Barça ha passat per uns anys molt dolents pel que fa a termes econòmics i això ha repercutit en el projecte esportiu. Els catalans no han pogut fitxar tot el que volien, però La Masia ha tret pit. Les joves promeses han destacat i estan retornant el club al més alt del futbol.

Aquest any, Hansi Flick està en els primers llocs de totes les competicions i és qüestió de temps que els trofeus comencin a arribar. De fet, la Supercopa d'Espanya va ser el primer d'ells, i, a més, amb una golejada al seu etern rival, el Reial Madrid. Simeone, que ha caigut recentment a la Copa del Rei contra el mateix Barça, ha de fer alguna cosa per recompondre's.

Hansi Flick tenia en ment una aposta personal que potser no era molt lògica, però l'alemany segur que tenia alguna cosa en ment. Estem parlant del fitxatge de Jack Grealish, qui ha passat de tot a res al Manchester City. Els citizens estan tenint un any penós i el seu extrem també; lesions, baixada de rendiment i pèrdua de confiança.

Simeone vol a Grealish

Simeone ha invertit molts diners en jugadors aquest any, però sembla que no han estat suficients per assolir els objectius. L'argentí creu que pot augmentar el nivell de l'atac i s'ha fixat en Jack Grealish. Tenint en compte que ha perdut el protagonisme, el de l'Atleti, que va per davant del Barça pel que fa a poder adquisitiu, podria incorporar-lo per 30 o 40 milions d'euros.

A més de que Simeone està més interessat que el Barça, Hansi Flick té altres preferències com Nico Williams, per exemple. De totes maneres, haurem de seguir de prop a tots dos entrenadors.