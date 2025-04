És el Lamine Yamal del PSG, vol fitxar pel Barça, Joan Laporta ja prepara 120 M€

El Barça de Joan Laporta vol somiar en gran i prova d'això és que vol tornar a sacsejar el mercat de fitxatges amb una bomba: el Lamine Yamal del PSG. Joan Laporta està més que il·lusionat i, sobretot, confia molt en les aspiracions competitives de l'equip culer, que, d'arribar lluny a la Champions League, ingressaria molts diners després d'anys complicats. L'objectiu del Barça és clar: aixecar la Champions League per, posteriorment, invertir 120 milions en el Lamine Yamal del PSG, qui ja ha confirmat que vol fitxar pel Barça.

El PSG de Luis Enrique compta amb el nou Lamine Yamal o, si més no, el jugador que més se li assembla a Europa. El Barça té un somni: ajuntar aquesta estrella del PSG amb Lamine Yamal per, d'una vegada per totes, tenir el trident ofensiu més temut a Europa. Joan Laporta prepara 120 milions d'euros, quantitat que hauria de ser suficient per fitxar el nou Lamine Yamal, que juga al PSG i que té un munt d'ofertes importants.

Malgrat totes aquestes ofertes, 'e-Notícies' pot avançar i confirmar que la que més el convenç és la del Barça, club que, gràcies a Hansi Flick, ha recuperat molt prestigi. El Barça torna a enamorar i Joan Laporta vol aprofitar la bona dinàmica per fitxar i 'rebentar' el mercat de fitxatges: amb l'1:1 es podria fitxar el Yamal del PSG.

El fenomen de Lamine Yamal segueix deixant empremta en el FC Barcelona. Des del seu debut no només s'ha guanyat la confiança de l'afició culer, sinó que ha demostrat tenir el talent suficient per ser el millor del món. En la seva primera temporada a l'elit ja va deixar clar que està cridat a fer grans coses, però ha estat amb Hansi Flick que el seu rendiment ha assolit noves cotes.

Ara bé, el Barça no es conforma només amb preservar i allargar el talent de Lamine Yamal. De fet, el Barça de Joan Laporta vol fer-se amb els serveis d'un talent semblant a Lamine Yamal: juga al PSG i treure'l de París costaria uns 120M€. El Barça està treballant-hi, però sap que, per gastar, abans caldrà tancar vendes i aconseguir grans coses per ingressar diners gràcies als títols esportius.

Amb tan sols 17 anys, Lamine Yamal no només s'ha convertit en un referent per al Barça, sinó també per a la Selecció Espanyola. Va ser clau en la consecució de l'Eurocopa, anotant un gol decisiu contra França a semifinals. És per tot això que Laporta i Deco volen repetir aquest èxit amb un fitxatge que també apunta molt alt; de fet, molts el comparen directament amb Lamine.

El principal problema és que el nou Lamine Yamal juga al PSG, club no venedor que manté una relació molt freda amb el Barça de Joan Laporta. Ara bé, el Barça confia en dues bases: pagar 120 milions d'euros i aconseguir que el nou Lamine Yamal forci que el PSG el vengui al Barça aquest estiu.

Amb Lamine Yamal enlluernant partit rere partit, el Barça no ha perdut temps a buscar el pròxim gran talent que pugui seguir els mateixos passos. En aquesta ocasió, el club català té posada la mirada en un jove atacant del PSG conegut com Désiré Doué, extrem de 19 anys francès. Doué juga d'extrem esquerre, és molt polivalent i el Barça vol fitxar-lo perquè sigui el nou crack culer juntament amb Lamine Yamal: Laporta prepara 120M€ per treure'l de París.