Simeone prepara el fitxatge del segle, adeu Barça: 'Encaixa com anell al dit'

Simeone porta molts anys sent la cara visible de l'Atlètic de Madrid i el club té total confiança en ell. L'argentí ha conformat una plantilla molt bona, però en vol més. Després de molts anys sense moure's, els colchoneros han fet miracles i el Cholo sap que aquest estiu podrien produir-se nous moviments.

En aquest sentit, el Barça s'ha convertit en l'objectiu n.º1 de Simeone. I és que fa uns dies, un jugador de la Ciutat Comtal va fer unes declaracions que, segons certes fonts, l'acosten a l'Atlètic de Madrid. Parlem d'un traspàs que, de produir-se, seria històric.

Simeone centra la seva atenció en el FC Barcelona

Els de Simeone han quedat eliminats de la Champions en un partit amb molta polèmica a causa del penal de Julián Álvarez. A més, tampoc sembla que vagin a guanyar LaLiga, ja que van en tercer lloc amb el Barça i el Real Madrid per davant. És per això que l'Atlètic de Madrid ja pensa en fitxatges que puguin millorar la plantilla i augmentar el nivell competitiu.

Durant mesos s'ha parlat de Ferran Torres com a possible candidat a recalar al Metropolitano. No obstant això, en les últimes setmanes també ha començat a sonar amb força el nom d'un culé que no està tenint massa oportunitats aquest curs a les ordres de Flick. Parlem de Gavi, qui podria canviar d'aires a l'estiu si atenem a les seves últimes declaracions.

Gavi es rendeix a Simeone

I és que Gavi ha pronunciat unes paraules que estan donant molt de joc, especialment entre l'afició colchonera. El '6' no va ocultar la seva admiració per Simeone i diverses fonts el situen en l'òrbita de l'Atlètic de Madrid. Encara que és poc probable que surti del Barça, el jove va deixar clar que li agrada la forma d'actuar de l'argentí.

Gavi va dedicar unes frases que han agradat al Metropolitano, però que no han convençut entre els culés. "L'Atlètic de Madrid té un entrenador que m'agrada molt. M'agrada Simeone; m'agrada per la seva personalitat i per com inspira els seus jugadors".

Aquestes declaracions de Gavi podrien acostar-lo a l'Atlètic en cas de voler sortir a la recerca de noves oportunitats. Encara que no està tenint minuts amb Flick, és molt poc probable que el migcampista marxi al conjunt de Simeone. Tot i així, tots sabem que el seu joc encaixaria a la perfecció amb els plantejaments del Cholo.