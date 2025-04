Intercanvi sorpresa entre el Barça i el Liverpool: Van Dijk s'acosta al Camp Nou

Van Dijk és, sense cap dubte, un dels centrals més carismàtics i amb més nivell del futbol actual; robust, intel·ligent i amb una gran presa de decisions. Aquestes qualitats han fet que l'holandès estigui en l'òrbita de diversos dels grans conjunts d'Europa i que el seu preu sigui alt. El Liverpool, que sap molt bé el que té a casa, no deixarà que se'n vagi si no és perquè arribi alguna cosa millor.

Paral·lelament, el Barça està passant pel seu millor moment des que va començar a apropar-se la crisi financera. Els de la Ciutat Comtal han conformat una plantilla molt competitiva i no deixaran que ningú s'interposi entre ells i la glòria. Van Dijk podria ser un gran reforç per als catalans, però només un intercanvi ho faria possible.

Van Dijk i el Barça

El Barça està molt centrat i l'arribada de Hansi Flick ha girat tots els esdeveniments de la ciutat catalana. L'alemany s'ha convertit en la peça clau del projecte i sota les seves ordres tots estan mostrant el seu millor futbol. De fet, diversos cracks de l'equip han admès públicament que si tot va sobre rodes és gràcies al nou entrenador.

En principi, Xavi Hernández anava a continuar en el càrrec, però unes declaracions no van agradar a la directiva i la relació es va trencar. Encara que el Barça no va ser just amb ell, és veritat que Flick és just el que el club necessitava per ressorgir de les cendres. De fet, hi ha una zona del camp que està tenint molts moviments a causa de la situació actual.

La defensa no para de tenir rotació i un dels temes que més preocupa de cara a l'any que ve és Ronald Araújo. Encara que va renovar fa poc, l'uruguaià no està tenint moltes oportunitats i el Liverpool el vol fitxar. El contracte de Van Dijk amb els anglesos venç aquest mateix estiu i no vol renovar, així que li estan buscant un substitut.

L'oferta per Ronald Araújo

El Barça demana, almenys, 70 milions d'euros per Ronald Araújo, però durant els 10 primers dies de mercat, la seva clàusula és de 65. Una vegada passat aquest temps, els anglesos hauran d'adaptar-se al que demanin els de Laporta. Mentre el Liverpool haurà de pagar almenys 65 quilos, el Barça podria incorporar a Van Dijk gratis.