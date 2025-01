Sorpresa, del Mónaco al Barça: Joan Laporta vol pagar ja els 30 M€ del seu fitxatge

Joan Laporta continua la seva feina per intentar reforçar la plantilla de cara a l'estiu de 2025. La davantera és un dels seus objectius específics, amb la prioritat de buscar un recanvi de Lewandowski per a 2027, quan acaba contracte. Però el mandatari culer també té entre les seves tasques la de reforçar els extrems.

La llista de futuribles de Joan Laporta és llarga, i a les grans estrelles del moment com Haaland, Gyokeres o Leao s'hi van sumant altres noms menys coneguts. En aquest sentit, el Barça estaria treballant de manera molt sigil·losa per no aixecar la llebre i encarir un possible fitxatge sorpresa, un tapat. I és que l'últim en ser vinculat al club català juga al Mònaco i no fa gaire soroll.

El tapat de Joan Laporta per a la davantera

Joan Laporta està determinat a donar un cop d'efecte en vistes de la tornada de l'equip al Camp Nou i a les eleccions del 2026. I per aconseguir-ho vol dur a terme un fitxatge mediàtic que il·lusioni l'afició. La delicada situació econòmica fa inviable certes operacions, però Laporta té en el seu punt de mira un prometedor extrem que faria les delícies dels aficionats des del primer dia.

Ens referim al talent marroquí del Mònaco, Eliesse Ben Seghir, que està sent una de les revelacions de la Ligue 1. Ben Seghir ja ha afirmat en diverses ocasions que els seus ídols són Neymar i Messi, i estaria encantat de jugar al Barça. Motius més que suficients per centrar l'atenció de Joan Laporta.

Eliesse Ben Seghir té un valor de mercat de 30 milions i ja suma 9 gols i 4 assistències en la present temporada. Juntament amb Lamine Yamal i Chemsdine Talbi, és el segon més jove que més gols marca en una gran lliga europea. Ben Seghir només té 20 anys, però ja està despertant l'atenció de la directiva culer i de Joan Laporta, que busca nous talents que estiguin a l'abast de l'economia culer.

Eliesse Ben Seghir agrada molt a Joan Laporta

L'estratègia del Barça d'apostar per joves talents li ha aportat grans futbolistes que actualment estan triomfant en el primer equip. Els Pedri, Gavi o Ronald Araújo són només uns dels exemples més significatius d'aquesta estratègia. L'economia del Barça actual no està per realitzar grans despeses i Joan Laporta sap que l'aposta per joves talents és la seva millor carta.

La posició natural d'Eliesse Ben Seghir és la d'extrem esquerre, podent-se desenvolupar també per la banda dreta. Nascut a França, Ben Seghir va entrar sent un nen en les categories inferiors del Mònaco on ha anat destacant i pujant esglaons fins a arribar a la Ligue 1. Actualment és titular, però no veuria amb mals ulls canviar d'aires per fer un salt de qualitat, així que Joan Laporta podria obrir-li les portes del Camp Nou.