Confirmat, se'n va del Barça per jugar al Valencia: Joan Laporta s'acomiada

Joan Laporta té una clara missió: recuperar l'estabilitat financera del FC Barcelona. El 2021 va rebre un club ofegat econòmicament, cosa que el va obligar a prendre mesures dràstiques per evitar el col·lapse de l'entitat catalana. La seva gestió ha estat marcada per decisions difícils, però necessàries, que han garantit la viabilitat del projecte i han permès aixecar algun que altre títol.

Una de les decisions més dures de Joan Laporta va ser la venda de Messi, que va marcar un abans i un després en la història del Barça. Des de llavors, Laporta ha treballat per reduir la massa salarial i buscar noves fonts d'ingrés amb l'objectiu de sanejar els comptes. El nou Camp Nou, el renovat acord amb Nike i una sèrie de palanques han permès respirar al club català.

Ara bé, malgrat els seus múltiples esforços, l'escàndol de Dani Olmo i Pau Víctor ha demostrat que Joan Laporta encara té feina per davant. El Barça continua necessitant alleugerir la seva massa salarial per poder complir amb les normes del FairPlay, i per aconseguir-ho s'estan valorant diferents accions. La més factible, en aquests moments, passa per activar una venda amb rumb a València.

La estratègia de Joan Laporta per al mercat de gener

Pensant en el pròxim mercat d'hivern, Joan Laporta té diverses operacions que podrien generar un impacte tant en l'econòmic com en l'esportiu. Entre elles, destaca la sortida de Pablo Torre, un jove migcampista que no ha aconseguit consolidar-se en els plans de Flick. La seva cessió es veu com una mesura d'emergència per alliberar espai salarial i, al mateix temps, donar al jugador una oportunitat per acumular experiència.

Joan Laporta entén que l'equilibri financer passa també per aprofitar al màxim els recursos del club. En el cas de Pablo Torre, sembla clar que és un actiu totalment prescindible. Gairebé no juga i no sembla que la seva situació vagi a canviar gaire si es queda al Barça, ja que la competència al mig del camp és un obstacle impossible de superar.

És per això que Joan Laporta ja porta diversos dies intentant col·locar Pablo Torre en algun equip de LaLiga. Girona i Real Sociedad, entre altres, havien mostrat interès, però tot indica que el Valencia és el que més fort està empenyent. L'adéu de Rubén Baraja i l'arribada de Carlos Corberán han provocat un terratrèmol al club xe, que buscarà reforçar-se al gener per sortir del pou.

El Valencia, un destí ideal per a Pablo Torre

Sabiendo que al Barça només omplirà la banqueta, Joan Laporta ha decidit donar sortida a Pablo Torre al gener. Marxarà cedit, això sí, ja que el màxim mandatari culer no està disposat a desprendre's definitivament del jove càntabre. Davant la necessitat d'alleugerir massa salarial, la seva sortida a préstec pot ser una solució ideal per a totes les parts, almenys de moment.

I, en aquest ordre d'idees, sembla que el Valencia està empenyent fort per fer-se amb els serveis de Pablo Torre. El club xe busca jugadors joves i amb talent que puguin aportar dinamisme i creativitat al centre del camp. El '14' del FC Barcelona encaixa perfectament en aquest perfil, així que Joan Laporta intentarà que l'operació arribi a bon port.