El Barça necessita recuperar l'estabilitat econòmica d'antany per poder fer front als millors fitxatges. L'entitat catalana travessa moments de màxima dificultat tal com hem pogut veure amb el cas de Dani Olmo, però no es rendeix. L'objectiu de la directiva passa per seguir reforçant la plantilla perquè Flick compti amb les millors eines i pugui construir un projecte sòlid.

Ara bé, el fet de seguir incorporant noves peces a l'elenc culé té conseqüències. En concret, el principal afectat apunta a ser Vitor Roque, que actualment està cedit al Betis davant la falta d'oportunitats que va tenir al FC Barcelona. Recordem que Tigrinho va aterrar al gener de 2024 a canvi de 31 milions fixos + 30 en variables, però ni Xavi ni Flick li han permès brillar al Camp Nou.

Malgrat el buit que va patir, Vitor Roque estaria encantat de tornar al Barça, però ja són diversos els detalls que fan pensar que el seu retorn és missió impossible. Per començar, el Betis té una opció de compra de 25 milions, i veient el seu rendiment al Villamarín no seria estrany que el club andalús decidís activar aquesta clàusula. I a les últimes hores està sonant amb força el nom de un atacant veneçolà que arribaria al FC Barcelona per ocupar, precisament, el rol per al qual va ser fitxat.

Oficial, de Veneçuela al Barça, fitxatge sorpresa: Vitor Roque es queda sense opcions

Mentre Vitor Roque intenta convèncer Flick a base de gols i bones actuacions, la directiva del FC Barcelona segueix pentinant el mercat de fitxatges. En les últimes setmanes han sonat diversos noms per acompanyar a Lewandowski, però ara totes les mirades apunten cap al mateix candidat. Es tracta d'un jove veneçolà que està deslumbrant a la MLS i que ja està en el radar dels millors equips d'Europa.

Parlem de David Martínez, l'estrella de Los Ángeles FC, qui ja suma 4 gols i 2 assistències a la MLS. Només té 18 anys, però es desenvolupa a prop de l'àrea rival com un autèntic veterà. Actualment està jugant com a extrem, però és capaç d'ocupar totes les posicions del front d'atac amb soltura.

I, precisament per això, Vitor Roque corre perill. Si el FC Barcelona aconsegueix tancar el fitxatge de David Martínez abans que sigui tard, Tigrinho tindrà les portes del Camp Nou completament tancades. Com dèiem, l'economia del club català no passa pel seu millor moment, per la qual cosa només un dels dos podrà jugar amb la samarreta del Barça.