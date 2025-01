Del Liverpool al Barça, molt millor que Raphinha: nou ajudant per a Lamine Yamal

El FC Barcelona travessa un moment delicat en termes econòmics. La impossibilitat d'inscriure Dani Olmo i Pau Víctor ha encès les alarmes i posat a Laporta al centre de les crítiques. La pressió per equilibrar els comptes és màxima, cosa que fa que el club es trobi al límit d'una crisi institucional.

Malgrat aquest panorama, la directiva del FC Barcelona continua explorant el mercat a la recerca de reforços clau. Deco té en ment un fitxatge que reforci els costats i pal·liï l'absència de Lamine Yamal. El jove extrem espanyol és essencial en l'esquema de Flick, però la seva dependència preocupa en termes de planificació.

D'aquesta manera, la possible arribada d'un nou extrem interessa al tècnic alemany. Ja sigui per donar descans a Lamine Yamal o per asseure Raphinha, Flick aposta per millorar les bandes de la zona ofensiva. I, en concret, Deco té el seu gran favorit.

Luis Díaz, el favorit de Deco

El nom que més interès desperta al FC Barcelona és el de Luis Díaz. L'extrem colombià, actualment al Liverpool, encaixa en el perfil que busca Deco. La seva velocitat, habilitat per al desbordament i capacitat golejadora el converteixen en una opció ideal per reforçar l'atac culer.

A més, la seva situació al Liverpool podria afavorir les negociacions amb el Barça. Sí, perquè Luis Díaz no està travessant el seu millor moment a Anfield a causa de certs desacords interns. El '7' vol renovar perquè el seu salari es vegi millorat, però sembla que el club anglès no està disposat a complir els seus desitjos.

Aquesta conjuntura ha cridat l'atenció del FC Barcelona, que podria aprofitar l'oportunitat per fer-se amb els seus serveis. Deco ja va intentar convèncer Laporta i Flick l'estiu passat per activar el seu fitxatge, però Nico Williams i Dani Olmo van frustrar els seus plans. Ara, veient que al Liverpool no és feliç, Deco podria tornar-ho a intentar.

Luis Díaz, soci d'or per a Lamine Yamal

La incorporació de Luis Díaz no només alleujaria la càrrega sobre Lamine Yamal, sinó que també oferiria a Hansi Flick més variants ofensives. A més, el colombià té experiència en competicions d'alt nivell, cosa que el converteix en un reforç de garanties per al FC Barcelona.

El principal obstacle és l'aspecte financer. Amb els comptes del club en una situació crítica, tancar una operació d'aquest calibre requeriria creativitat en les negociacions. La fórmula d'una cessió amb opció de compra podria ser clau perquè Deco pugui incorporar Luis Díaz sense comprometre encara més les finances del Barça.