Millor que Erling Haaland per la meitat de preu: Deco insisteix, el Barça guanya

Deco té molt clar el que vol fer en el pròxim mercat. Trobar un '9' pur és la seva gran prioritat, i encara que han sortit a colació diversos noms com el de Haaland, el seu favorit té millors xifres que el noruec. L'estrella del City ha sonat moltes vegades per al FC Barcelona, però la realitat impera i al club català saben que és més un desig que una realitat.

De moment, el Barça compta amb Lewandowski per a la pròxima temporada: les seves xifres són envejables i està demostrant que l'edat no és important. Encara que el seu contracte expira el 30 juny de 2026, té una clàusula que si juga el 55% dels partits queda renovat una temporada més. No obstant això, el polonès no és etern i Deco necessita accelerar per trobar ja el seu relleu natural.

És per això que Deco continua amb la seva feina per trobar la peça adequada que asseguri el futur de la davantera culé. En aquest sentit, fa ja diverses setmanes que el director esportiu del Barça segueix de prop a Viktor Gyökeres. L'internacional suec ha registrat 62 gols en totes les competicions durant el passat 2024, xifra que el col·loca com el millor '9' d'Europa.

Deco tria Viktor Gyökeres per davant d'Erling Haaland

Tenint en compte una sèrie de factors importants com l'edat, el preu i el rendiment, Deco té clar que ha d'apostar per Viktor Gyökeres abans que per Haaland. És cert que el '9' del City és un autèntic cyborg, però és possible que l'ariet suec del Sporting pugui oferir més recursos. El joc del FC Barcelona és molt peculiar i Gyökeres podria adaptar-se millor en tenir un estil molt similar al de Lewandowski.

Això sí, el fitxatge de Gyökeres no serà una tasca fàcil per a Deco, ja que les seves actuacions han suscitat gran interès a Europa. El Manchester United, per exemple, està disposat a tirar la casa per la finestra al gener perquè el suec aterri a Old Trafford. Ara bé, malgrat la competència, el seu cost continua sent inferior al d'Erling Haaland.

Al Barça tenen assumit que Lewandowski seguirà un any més, i difícilment el pressionaran tenint en compte les seves xifres i la seva professionalitat. Per tant, el fitxatge de Viktor Gyökeres podria facilitar la transició en la davantera. No es descarta tampoc l'opció de cedir al suec un any perquè s'uneixi al FC Barcelona el 2026, just quan el polonès haurà de fer les maletes.

Viktor Gyökeres enamora a Deco

Als seus 26 anys i després de passar pel futbol alemany i anglès, Viktor Gyökeres porta una temporada i mitja a Portugal amb unes xifres golejadores senzillament espectaculars. L'Sporting de Portugal el va fitxar del Coventry anglès per 12 milions després de marcar 21 gols i repartir 12 assistències en 41 partits. És un '9' clàssic d'àrea, un futbolista que ha explotat més tard que altres figures que comparteixen demarcació com Erling Haaland.

No només a la lliga portuguesa les seves xifres són increïbles, a la selecció sueca porta 9 gols en 5 partits en l'actual Nations League. El Barça desitja fitxar-lo, però sap que la competència de la Premier serà dura. L'objectiu és clar i Deco aposta per Viktor Gyökeres, al qual se li considera com una gran oportunitat de mercat.