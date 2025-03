El Barça guanya al Benfica, però Raphinha li dona la mala notícia a Lamine Yamal: 'Adéu'

El FC Barcelona ha aconseguit la victòria davant el Benfica per 3 a 1. El partit, que prometia ser molt complicat per als locals pel que s'ha viscut en les últimes hores amb el doctor Carles Miñarro, ha sortit a demanar de boca. Raphinha i Lamine Yamal, tots dos fregant l'excel·lència, han estat els grans protagonistes: la seva gran actuació provocarà canvis en els plans del club.

La primera meitat ha començat de la millor manera possible, amb Lamine Yamal desbordant per la banda i Raphinha definint amb elegància per posar el primer gol al marcador. Poc després ha empatat el Benfica, però no ha estat res més que un mer miratge, ja que els de Flick han dominat completament. Abans del descans, el mateix Lamine ha marcat un golàs de bandera i Raphinha ha tornat a veure porta després d'una gran assistència de Balde.

Ja a la segona part, el Barça s'ha dedicat a controlar els temps i no patir massa. Sense renunciar a marcar més gols, Frenkie de Jong i Pedri han pres les regnes de l'equip i han baixat el ritme a nivells òptims per als interessos del club català. Sens dubte, una actuació molt completa en què Lamine Yamal i Raphinha han destacat per sobre de la resta.

Raphinha brilla i deixa KO a Lamine Yamal

Els números de Raphinha aquesta temporada només poden indicar una cosa: opta a la Pilota d'Or. De fet, el més normal seria que fos el principal favorit per endur-se el preuat guardó si el Barça aconsegueix algun títol aquesta temporada. Ja suma 43 gols+assistències en 41 partits.

Per la seva banda, Lamine Yamal ha tornat a brillar. Enganxat a la banda dreta, és capaç de sortir per ambdós costats i avui ha donat una autèntica masterclass. El seu gol a la primera meitat només es pot qualificar com una autèntica obra d'art.

No obstant això, la veritat és que la directiva culer continua buscant un extrem capaç de complementar el trident titular. El favorit és Nico Williams, amic íntim de Lamine Yamal, però Raphinha no deixa d'insistir a base de gols i assistències que el seu fitxatge no és necessari.

Nico Williams, cada cop més lluny

A aquest nivell, ni Raphinha ni Lamine Yamal poden ni han de sortir de l'onze inicial. És per això que el Barça hauria de valorar de nou si interessa fer-se amb els serveis de Nico Williams. El seu preu és de 60M, xifra a tenir en compte en el context actual de l'entitat catalana.

Segurament, per poder abordar una operació de tal calibre, Laporta i Deco haurien d'activar diverses vendes. Per tant, sembla complicat que Nico Williams pugui vestir la samarreta culer a curt termini. Raphinha, candidat a la Pilota d'Or, deixarà a Lamine Yamal sense el seu millor soci, encara que veient com de bé s'entenen el '19' i l' '11', segur que no li importa.