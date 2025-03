Luis Enrique demana el seu fitxatge, adeu Barça, hola PSG: 'Per 80M s'acomiada de Flick'

Luis Enrique continua consolidant-se com un dels entrenadors més importants del futbol europeu, i la seva figura està adquirint encara més rellevància al PSG. Des de la seva arribada, l'asturià ha pres les regnes de l'equip, mostrant una direcció clara pel que fa a estil de joc i objectius a curt i llarg termini. Anit, en l'enfrontament contra el Liverpool, Luis Enrique va demostrar una vegada més la seva habilitat tàctica en doblegar els anglesos en una eliminatòria que es va decidir als penals.

Des de la marxa de Kylian Mbappé, Luis Enrique s'ha convertit en l'autèntic líder del PSG, prenent decisions crucials per al futur del club. El tècnic asturià té clar que el principal aspecte a millorar és la defensa, per la qual cosa ha començat a posar el focus en diversos jugadors clau. I sembla que el FC Barcelona s'ha convertit en un mercat d'interès per al club francès.

El Barça brilla i Luis Enrique no li treu l'ull

Ahir, els de Hansi Flick van aconseguir una altra victòria convincent, aquesta vegada davant el Benfica, avançant a la següent ronda de la Champions League. Mentre Raphinha i Lamine Yamal acaparaven tots els focus, Luis Enrique va centrar la seva atenció en un altre jugador del Barça que fa temps que és seguit pel PSG. Li va agradar tant que està disposat a oferir 80 milions per tancar el seu traspàs aquest mateix estiu.

En concret, Luis Enrique està desitjant fer-se amb els serveis de Jules Koundé. El defensor francès ha estat un pilar fonamental en la defensa del Barça sota les ordres de Flick, però el PSG veu en ell una peça clau per al seu futur. I és que Koundé no només ha demostrat la seva capacitat com a central, sinó que també com a lateral, cosa que augmenta el seu atractiu per a Luis Enrique.

Jules Koundé agrada molt al PSG

En el que va de temporada, Jules Koundé ha jugat un total de 42 partits, acumulant més de 3.455 minuts en totes les competicions. En aquest temps, ha anotat 3 gols i ha repartit 8 assistències, xifres que demostren la seva aportació tant defensiva com ofensiva. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions en la defensa el converteix en un futbolista molt valuós, i el PSG el considera una peça fonamental per reforçar la seva línia defensiva.

Luis Enrique ha expressat el seu desig de comptar amb Jules Koundé, i segons fonts properes al club, el PSG estaria disposat a oferir 80 milions. Una quantitat alta que podria temptar el club català i Koundé, qui, malgrat ser indispensable per a Flick, podria veure en el PSG una oportunitat per continuar creixent.

Per tot això, el futur de Jules Koundé sembla estar a l'aire. Amb l'oferta de 80 milions d'euros sobre la taula, el '23' haurà de decidir si continua a Barcelona o si accepta anar-se'n a París sota la direcció de Luis Enrique. Això sí, per a la directiva culer Koundé és intocable, així que les negociacions no seran gens senzilles.