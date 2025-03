Gavi, mediocampista andaluz del Barça, se ha cansado de los rumores que le sitúan lejos del club culer y ha decidido hablar para disipar todo tipo de dudas. El interior del Barça, que volvió a ser suplente en el duelo de Champions League contra el Benfica, habló tras el encuentro y dejó muy claro su punto de vista. Gavi ha perdido la titularidad por delante de Dani Olmo, talento egarense que está un paso por delante del andaluz cuanto a la creación ofensiva del juego, pero son perfiles distintos.

Así lo ve Gavi, quien aseguró estar muy tranquilo en el Barça y confiado con las decisiones de un Hansi Flick que ha colocado al equipo por delante de las individualidades. Gavi no es titular con el Barça desde hace jornadas, pero mantiene firme su decisión y ya la ha comunicado: asegura que ya sabe en qué equipo jugará el año próximo. Su último partido en el once inicial fue el 17 de febrero ante el Rayo Vallecano, pero Gavi tiene claro que "el equipo rota mucho" y que su puesto está asegurado.

Tras el partido frente al Benfica, en el que el Barça logró una brillante clasificación para cuartos de final, Gavi habló ante la prensa. El mediocampista del Barça valoró muchos aspectos, pero sobre todo puso mucha atención a la hora de responder a una pregunta sobre su futuro más inmediato en el FC Barcelona.

Sorpresa, Gavi dice basta y cuenta la verdad: 'El año que viene jugaré en el...'

Para ponerlo todo en contexto, debemos tener en cuenta que Gavi, canterano del Barça, se ha perdido algunos partidos por culpa de un proceso febril. Dicho proceso le apartó de los terrenos de juego en los duelos contra Real Sociedad y Benfica y, además, también se perdió el duelo contra Osasuna pues este no se disputó. A pesar de este proceso febril, Gavi parece haber perdido el sitio en el equipo titular, especialmente en los grandes partidos donde Flick apuesta por sus mejores guerreros.

Aunque esta sensación es compartida por varias fuentes del Barça, Gavi asegura tener claros sus objetivos, los cuales explicó tras el partido de Champions League contra el Benfica.

"¿Mosqueado por no ser titular? Que va, la gente inventa mucho. Que si ofertas de aquí y no sé qué, pero es todo mentira. He firmado cinco años en el Barça y los voy a cumplir porque es el club de mi vida".

Además de afirmar que seguirá jugando en el Barça, Gavi también reveló lo que es una sensación real dentro del vestuario: hay muy pocos titulares indiscutibles, pues el grupo rota mucho. "Estaré en el Barça hasta que pueda. Rotamos mucho, estoy tranquilo, el míster (Hansi Flick) confía en mí".