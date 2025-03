El Barça rep la visita del Benfica aquest dimarts (18.45 h) en el duel de tornada dels vuitens de final de la UEFA Champions League, màxima competició continental de futbol. Tot i el bon resultat obtingut a l'anada (0-1), el Barça sap que ha de sortir amb totes les seves armes davant un Benfica que no va poder superar el mur culer. A més dels objectius esportius, el Barça de Laporta sap que es juga una gran quantitat de diners aquesta nit contra el Benfica: el premi per avançar de ronda és bestial.

En cas de superar l'eliminatòria, el Barça de Flick es creuarà en quarts de final amb el vencedor de l'encreuament entre Lille i Borussia Dortmund (1-1 a l'anada). A més de posar el focus en l'àmbit esportiu, resulta evident que el Barça també té la lupa posada en els aspectes econòmics. Avançar de ronda a Europa suposa augmentar i molt els ingressos i, per tant, el Barça sap que cal superar el Benfica sigui com sigui, sobretot per un motiu.

El Barça, com ja ve sent habitual, té pressupostat tancar l'exercici amb uns ingressos concrets derivats de la Champions League. El club culer té previst obtenir diners per l'accés de l'equip als quarts de final, però quants diners hi ha en joc aquesta nit contra el Benfica de Bruno Lage?

Quants diners pot guanyar avui el Barça si venç el Benfica a la Champions League?

Partim de la base que el Barça, que va tancar la lligueta de la UEFA Champions League com a segon de grup després del Liverpool, ja ha obtingut 55 milions d'euros. Ara bé, avançar de ronda aquest mateix dimarts suposaria que el Barça tornés a 'sumar' un bon pessic de la màxima competició europea.

El Barça ja suma una mica més de 55 milions d'euros en aquesta UEFA Champions League, però en cas de superar el Benfica, els ingressos del club culer augmentarien exponencialment. Si el Barça guanya el Benfica portuguès aquest dimarts, el club culer ingressarà, només per accedir als quarts de final, un total de 12,5 milions d'euros.

La UEFA Champions League també premia amb 15 milions als quatre semifinalistes i amb 18,5 milions als dos finalistes. A més, el campió de l'edició vigent de la UEFA Champions League s'embutxacarà 6,5 milions addicionals, que se sumaran altres 4 'quilos' per participar en la Supercopa d'Europa.