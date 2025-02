Sorpresa, el futur de Darwin Núñez fa un gir radical: 'El que ha dit Arne Slot...'

Darwin Núñez, davanter centre uruguaià del Liverpool, va sonar per fitxar pel Barça durant el mercat de fitxatges d'estiu, però el club culer no va tenir marge salarial per fitxar-lo. Amb contracte fins al 2028, el Barça considerava que el seu fitxatge era impossible, però tot ha donat un gir radical en aquestes últimes hores: Darwin Núñez estaria més a prop que mai. El Barça continua buscant davanter centre per rellevar Robert Lewandowski i és evident que Darwin Núñez és un dels candidats a ser-ho: tot ha canviat, el seu fitxatge és possible.

Si tot va bé, el Barça tornarà a operar amb la regla 1:1 de LaLiga EA Sports durant el mercat estival, ja que es tancaran diversos pagaments pendents de ser cobrats. D'aquesta manera, el Barça prepara uns 70 milions entre fixos i variables per intentar el fitxatge d'un crack de la Premier League que juga a Liverpool. A més, segons ha pogut saber aquest digital, aquest crack del Liverpool és Darwin Núñez, qui està disposat a sortir d'Anfield per provar sort al Barça de Hansi Flick.

El Barça ja va preguntar per Darwin Núñez i la resposta del Liverpool va ser clara i directa: "Darwin Núñez no es mou d'Anfield i té contracte en vigor". Aquesta va ser la resposta del club anglès fa uns mesos, però ara tot ha donat un gir radical i Darwin Núñez, després d'unes paraules d'Arne Slot, sembla estar més a prop. El Barça ha tancat la venda de Vitor Roque per uns 30M€, de manera que, aportant més diners, el fitxatge de Darwin Núñez podria ser una realitat aquest estiu.

No és cap sorpresa ni cap secret que el Barça busca reemplaçament per a Robert Lewandowski, qui ha reduït molt el seu minutatge sota la tutela de l'alemany Hansi Flick. Lewandowski, per físic, ja no pot jugar-ho tot, motiu pel qual el Barça ja comença a fixar-se en perfils potents a Europa i que puguin estar al mercat. Un d'aquests noms és el de Darwin Núñez, qui ja es va oferir al Barça i que va boig per aterrar a Espanya: continua tenint casa a Almeria.

Com ja vam explicar a 'e-Notícies' fa alguns mesos, el Barça ja va voler intentar o, millor dit, sondejar el fitxatge de Darwin Núñez durant el mercat de fitxatges d'estiu de 2025. Malgrat l'interès de Darwin Núñez, el Liverpool va ser taxatiu i no va voler ni entrar a negociar amb el Barça, club que podria haver ofert uns 50M€ pel davanter. Ara el Barça, ja amb moltes més urgències, tornarà a intentar el fitxatge d'un Darwin Núñez que, ara sí, creu que el Liverpool el deixarà sortir amb total seguretat.

A més, per si tot això no fos suficient, en aquestes últimes hores l'entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha 'retret' la falta de treball del davanter centre uruguaià. "Per segona vegada consecutiva no estic content amb el treball de Darwin Núñez, no puc acceptar que no ho doni tot", va explicar l'entrenador del Liverpool, Arne Slot. Des d'Anglaterra asseguren que Núñez abandonarà el Liverpool a l'estiu i que el seu destí preferit seria el Barça de Flick, que ja l'espera amb els braços oberts a l'estiu.