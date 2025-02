Oficial, el Barça ven Vitor Roque i inverteix els 30M en un altre davanter, confirmat

El Barça, gràcies a la intervenció de la FIFA, ha rebut el vistiplau de LaLiga per tancar la venda de Vitor Roque, que fitxarà pel Palmeiras per 30M. Vitor Roque va arribar al Barça fa una mica més d'un any i el seu protagonisme al Barça ha estat pràcticament testimonial: ni Xavi Hernández ni Hansi Flick han confiat en ell. Després de jugar mitja temporada al Betis, el Palmeiras ha volgut fitxar Vitor Roque abans del tancament del mercat de fitxatges al Brasil i l'operació ja s'ha tancat.

Vitor Roque no s'ha adaptat al Barça ni tampoc al Betis, on va començar sent titular sota la tutela de Manuel Pellegrini. El Barça ja li va comunicar que no comptava amb els seus serveis i, per tant, l'entorn de Roque va començar a buscar-li una sortida lluny d'Espanya, on no ha tingut sort. Finalment serà el Palmeiras el club que aposti pel seu futbol: el club brasiler pagarà 30M i el Barça utilitzarà aquests diners per acudir al mercat per portar-se un davanter.

Després de tancar la venda de Vitor Roque, el Barça ja confirma que invertirà aquests 30 milions d'euros en el fitxatge d'un nou davanter, que arribarà durant aquest proper estiu. Flick insisteix en el fet de fitxar el recanvi de Robert Lewandowski i, amb la sortida ja confirmada de Vitor Roque, encara té més clar el que necessita el seu equip. El Barça li ha promès que fitxarà i, de fet, ja té el nom concret: adeu a Vitor Roque, els seus 30M serviran per fitxar el nou davanter centre del Barça.

Oficial, el Barça ven a Vitor Roque i inverteix els 30M en un altre davanter, confirmat

Vitor Roque, davanter de 19 anys d'edat, va arribar a LaLiga EA Sports fa just un any i, després de passar per Barça i Betis, no s'ha acabat d'assentar. Vitor Roque té contracte amb el Barça, però el club culer no volia saber res del carioca i per això ha acceptat l'oferta del Palmeiras, que evitarà mals majors. El Barça no guanyarà diners amb la sortida de Vitor Roque, però almenys retallarà les pèrdues d'un fitxatge que podria haver-se enturbiat molt més aquest pròxim estiu.

El '9' brasiler va arribar al Barça per convertir-se en el relleu ideal de Robert Lewandowski, però la veritat és que Roque ha decebut fins al menys optimista a Can Barça. Xavi Hernández li va posar la creu i amb prou feines va participar, però tampoc va convèncer ni a Flick ni al Betis, que ha acabat acceptant la sortida del brasiler per motius especialment personals. Vitor Roque vol tornar al seu Brasil natal i la seva insistència ha estat clau: fa pocs mesos va tallar amb la seva dona i espera poder arreglar la situació tornant on va ser feliç.

Amb els 30 milions d'euros de la venda de Vitor Roque, el Barça ja ha decidit que fitxarà i provarà sort amb un altre davanter centre el nom del qual ja ha transcendit. Parlem de Randal Kolo Muani, que està jugant cedit a la Juventus i que no entra en els plans del PSG. El Barça espera oferir 30 milions d'euros pel francès, que arribaria al Barça amb opcions reals de competir per un lloc a l'equip titular de Hansi Flick.