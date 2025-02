Ja és oficial, Alejandro Balde beneeix el nou fitxatge del Barça: 'És un gran...'

Alejandro Balde és un d'aquells futbolistes que crida l'atenció i que està destinat a marcar una època. El defensa porta, malgrat la seva temprana edat, un temps considerable al cim del futbol mundial. Jugar al primer equip del Barça és una cosa que molt poca gent aconsegueix, per la qual cosa parlem de cracks amb molt nivell.

El Barça està aixecant el cap després de diversos anys amb una difícil situació financera i ja comença a mirar més enllà. De fet, les incorporacions són cada vegada més viables i la seva directiva ja està rastrejant les millors opcions del mercat. I, en aquest sentit, Laporta ja ha tancat el primer fitxatge, que s'incorporarà immediatament a la dinàmica del club català, i que coneix perfectament a Alejandro Balde.

Alejandro Balde, una de les perles de La Masia

Alejandro Balde està a un molt bon nivell i s'ha consolidat com un dels millors laterals esquerres actuals. Encara que no sempre ho ha tingut fàcil, el lateral ha sabut anteposar-se a les adversitats i ha fet un pas endavant. Un dels factors que més s'ha criticat del carriler del Barça és la seva capacitat defensiva, però ho està corregint.

Alejandro Balde sempre ha rendit bé en atac, però tot el defensiu li ha costat més. Des del principi d'aquesta temporada, el lateral ha anat millorant progressivament i ja és bastant sòlid a la rereguarda. A més, el defensor sap què és quedar-se fora per lesió, així que sap que cal aprofitar els bons moments.

Sens dubte, Alejandro Balde és un dels projectes més apassionants de La Masia. La pedrera del Barça sempre dona bons resultats i per això Laporta vol intentar salvar el filial de la dramàtica situació en què es troba. En aquest sentit, ara ha arribat un nou fitxatge al qual Balde coneix perfectament per intentar revertir la dinàmica.

Alejandro Balde dona l'OK al nou fitxatge del Barça

El nou fitxatge del Barça és Sergi Milà, que arriba per fer-se càrrec del filial culé. El 'B' marxa a la part baixa de la classificació i el risc de descens és més que real, així que Laporta ha decidit prescindir d'Albert Sánchez. Ho ha fet quan la situació no és encara insalvable, així que Sergi té una gran oportunitat per treure el filial del pou.

Sergi Milà ha estat, recentment, coordinador del futbol onze i director de metodologia a La Masia. Abans d'això havia estat entrenador de les inferiors des de 2001, per la qual cosa coneix molt bé els entrellats de l'entitat catalana. Ha estat l'encarregat de portar els joves pel camí correcte durant molts anys i Alejandro Balde ha estat un d'ells.

El filial del Barça està passant per un mal moment, per la qual cosa les altes esferes han decidit donar-li un gir. Sergi Milà s'ha convertit en el nou tècnic i els que el coneixen, com Alejandro Balde, afirmen que és un gran entrenador. Veurem si Sergi és capaç de donar-li la volta a la truita i treure el Barça B dels llocs de descens.