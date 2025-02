S'acosta al Barça, Rafael Leao li dona la raó a Fabrizio Romano: fitxatge TOP

Rafael Leao s'ha consolidat en el món del futbol com un dels millors extrems de tot el continent. El de l'AC Milan ja fa temps que mostra un molt bon rendiment, factor que l'ha situat en ple focus. Laporta es va interessar per ell en el passat, però les circumstàncies no van permetre que les converses avancessin.

Però ara el Barça ha millorat molt pel que fa a termes econòmics i s'ha tornat a convertir en un referent per als millors futbolistes del moment. De fet, tots els conjunts grans aplaudeixen la capacitat de superació dels de la Ciutat Comtal. En aquest sentit, l'últim missatge de Fabrizio Romano ha obtingut resposta de Rafael Leao i els culers s'estan fregant les mans.

Rafael Leao, objectiu del Barça

Rafael Leao es va formar al planter de l'Sporting, uns dels conjunts més icònics de Portugal. Anys després, el Lille va decidir apostar per ell i va pagar poc més de 20 milions d'euros pels seus serveis. El 2019, com a conseqüència pel seu bon nivell, va acabar fitxant per l'AC Milan per gairebé 50 quilos.

Des que està al conjunt italià, Rafael Leao s'ha guanyat el respecte i estima de tota l'afició. A més, ha aconseguit ser important en la seva selecció i ha rebut nombroses ofertes. El Barça, que es va interessar per ell en el passat mercat de fitxatges d'estiu, va intentar incorporar-lo.

Fins fa poc, l'equip de Rafael Leao estava dirigit per Paulo Fonseca, que no li donava prou minuts. Aquesta decisió, la qual ha canviat des que ha arribat Sérgio Conceição, el nou entrenador, no tenia cap sentit. Sembla que això va cremar una mica l'atacant lusità, i ara el Barça, després del tweet de Fabrizio Romano, somriu.

La reacció de Rafael Leao a Fabrizio Romano

Rafael Leao ha anotat 9 gols i ha repartit 7 assistències aquesta temporada (36 partits). Tot i així, els seus desacords amb l'equip han fet que el seu valor al mercat baixi i el Barça podria fer-se amb ell per uns 70 quilos. A més, ha reaccionat a un tweet de Fabrizio Romano (repostejant-lo) en què el periodista posa pels núvols a Lamine Yamal.

Rafael Leao continua estant a la llista de favorits de Joan Laporta, per la qual cosa no seria estrany que es reprenguessin les converses. La seva reacció ha agradat a la Ciutat Comtal i cada vegada es té més esperança. Veurem què succeeix aquest estiu, però és evident que l'atacant de l'AC Milan està ficat de ple a la llista de futuribles del Barça que manegen Deco, Flick i Laporta.