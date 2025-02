Per sorpresa de ningú, Pedri va tornar a liderar el Barça en el duel de Copa del Rei contra l'Atleti. Malgrat el resultat final, que va deixar amb un regust agredolç als aficionats culers, Pedri va ser el far que va guiar el Barça durant els 70 minuts que va estar sobre la gespa. Malgrat la seva magnífica actuació, que va servir perquè el Barça encarrilés l'eliminatòria, el canari va ser substituït i va veure com l'Atleti empatava el duel des de la banqueta.

Després del partit, Pedri va ser un dels primers a reaccionar i les imatges no van trigar a fer-se virals a les xarxes socials. Pedri va estar, una vegada més, excel·lent sobre la gespa, però va quedar molt decebut amb els últims minuts del seu Barça, que s'ho jugarà tot al Metropolitano. El Barça tenia molt encarrilada l'eliminatòria, però en el tram final els del Cholo Simeone van ser molt millors i, per tant, van aconseguir empatar un partit que va tenir de tot.

L'exhibició de Pedri podria passar desapercebuda, però la veritat és que el canari està acostumant fins al més selecte. El migcampista canari s'ha convertit en el gran líder del Barça i, quan s'absenta, l'equip perd empenta i calma, dos atributs clau per guanyar títols i partits importants. Un cop finalitzada l'anada de les semifinals de Copa del Rei, que es va saldar amb empat, Pedri no es va amagar i la seva reacció, captada des de la graderia, es va fer viral.

La reacció de Pedri al Barça-Atleti es fa viral: el seu gest a la graderia ho diu tot

Pedri va parlar amb els mitjans de comunicació després del partit de Copa del Rei, però hi va haver un gest que va dir molt més que les seves paraules. El migcampista canari es va mostrar molt autocrític, així com decebut per un resultat que complica i molt el pas del Barça a la final de la Copa del Rei. "Cal tenir més calma per jugar i hem d'aprendre d'aquest tipus d'errors", va confessar el canari, qui va fer referència a la gestió de la pilota en el tram final.

"No és el pitjor resultat, està clar, però quan et poses 4-2, anar-te'n amb empat és complicat. Ja ens va passar a la Lliga, que just en els últims minuts ho vam tirar, i ho tornem a repetir", va exposar Pedri, que es va mostrar molt decebut amb el resultat final (4-4). A més de declarar davant els mitjans, Pedri també va protagonitzar una imatge que ràpidament es va fer viral tant a 'X' (abans Twitter) com en altres xarxes socials com TikTok.

Després del final del partit, Pedri, que ja estava abrigat per haver estat substituït, es va dirigir cap a la graderia negant amb el cap, prova de la incredulitat del moment en qüestió. Pedri es dirigia a part de la seva família i entorn, que es trobaven en una zona molt propera a la banqueta del FC Barcelona a l'estadi de Montjuïc. La imatge va córrer com la pólvora i va ser molt valorada pels aficionats del Barça, feliços en veure la disconformitat d'un dels seus grans referents actuals a Can Barça.