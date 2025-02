Gavi parla després de la Copa i dona la benvinguda al nou fitxatge del Barça: 'Ell...'

Gavi, migcampista andalús del Barça, no va ser titular en el partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, però va ser protagonista algunes hores després de l'encontre després de parlar a les xarxes. Gavi no va quallar un bon partit entrant des de la banqueta: amb ell al camp el Barça va encaixar els dos gols finals de l'Atlètic de Madrid, els quals van significar l'empat. Tot i que Gavi no va ser important sobre la gespa, sí que ho va ser fora d'aquesta, ja que es va pronunciar sobre el nou fitxatge del Barça, que ja és oficial.

Hansi Flick va apostar per Dani Olmo en l'equip titular i, per tant, el migcampista andalús Gavi va ser suplent, encara que va tenir minuts a la segona meitat de l'encontre de Copa. Gavi no va tenir la seva nit a Montjuïc, sobretot perquè va entrar fred i amb el partit més obert que mai: el Barça va perdre control i l'Atlètic va segellar l'empat. Tot i l'empat final (4-4), que deixa oberta l'eliminatòria, Gavi no va dubtar a parlar després del partit i ho va fer per lloar l'últim fitxatge del Barça: ja oficial.

Gavi va ser una mica criticat a les xarxes socials després del final del partit, però cal recordar que el canterà surt de lesió i que venia quallant grans actuacions prèviament. Tot i les crítiques, Gavi és i seguirà sent molt important per a un Hansi Flick que li continua veient cabuda en l'onze tipus del Barça en les grans nits. A més de ser un jugador important al vestidor, Gavi també manté aquest estatus fora dels terrenys de joc: es pronuncia sobre el nou fitxatge del Barça, ja és oficial.

Gavi parla després de la Copa i dona la benvinguda al nou fitxatge del Barça: 'Va ser el meu...'

El Barça de Hansi Flick va empatar (4-4) a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, però això no va impedir que Gavi parlés. El migcampista andalús va ser protagonista perquè, hores abans del partit contra els colchoneros, es va manifestar a les xarxes socials a favor del nou fitxatge del Barça, que ja s'ha confirmat. Aquest nou fitxatge no és altre que el de Sergi Milà, nou entrenador del Barça Atlètic en detriment d'Albert Sánchez, que ha estat destituït com a DT principal del filial.

Els resultats al filial no eren gens bons i el Barça ha decidit destituir Albert Sánchez, qui serà reemplaçat per Sergi Milà. Milà va ser un dels entrenadors de Gavi a la Masia, motiu pel qual l'andalús, amb qui guarda bona relació, es va manifestar celebrant el nou fitxatge del filial culer. Fins al moment, Sergi Milà era el coordinador de futbol 11 del Barça, però ara agafarà les regnes de la banqueta del Barça Atlètic amb l'objectiu de salvar la categoria.

El nou entrenador del Barça Atlètic torna a les banquetes després d'unes temporades de coordinació en l'estructura del Futbol 11 i en la direcció del departament de Metodologia. El currículum de Sergi Milà inclou més de 20 temporades en totes les categories formatives del Barça. Gavi no va dubtar a celebrar l'aterratge de Milà al filial, que ocupa la penúltima posició de la classificació a falta de 13 jornades per finalitzar la Primera Federació RFEF.