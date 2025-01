Ni Lamine Yamal ni Raphinha: és el millor del Barça i l'Aràbia Saudita ofereix 100 M€

Està sent una temporada especialment productiva per al Barça. Encara que els culers han hagut de lidiar amb algunes baixades puntuals, que els han portat a perdre el lideratge de LaLiga, és evident que continuen sent la por d'Europa. Ho són especialment a títol col·lectiu, però també a individual.

I és que han estat diversos els noms que han emergit aquesta temporada en el marc del Barça. Sense anar més lluny, dues de les seves grans referències ofensives, Lamine Yamal i Raphinha, han prolongat el llegat que van arrencar el passat curs. Del primer poc hi ha a dir; és l'ídol de l'afició, el que pot marcar una època arran del seu do natural per jugar a aquest meravellós esport.

Lamine suma ja a aquestes altures de la temporada 9 gols i 13 assistències, erigint-se com aquest crack capaç de marcar les diferències en l'últim terç del verd. Per l'altre extrem, Raphinha també ha fet un pas endavant i ara es fa complex entendre els èxits del Barça sense el seu talent. Són 20 gols i 11 assistències els que suma ja el quart capità de l'equip.

Aràbia vol esquarterar el trident culer

Per descomptat, com no podia ser d'una altra manera, a l'Aràbia Saudita estan molt pendents de tot el que destaca en el futbol europeu. I pocs tridents més ressenyables hi ha actualment al Vell Continent com el del Barça. De fet, fa ja unes setmanes es va parlar que els asiàtics podrien estar pensant en oferir 100 milions d'euros per endur-se el millor dels tres, Robert Lewandowski.

El polonès ha recuperat aquest any la seva versió més mortífera, la més imparable. Són 26 gols i 3 assistències els que suma Robert Lewandowski havent-se disputat tot just la meitat de la campanya. Precisament aquesta quantitat de dianes va ser les que va assolir en tot el curs anterior, per la qual cosa els anys semblen no estar-li passant factura a l'ex del Bayern.

Robert Lewandowski deixa clar on jugarà la pròxima temporada

Encara que a estones semblava haver minvat el seu rendiment a causa de l'edat, els números demostren que Robert Lewandowski continua com un tret. És inevitable, doncs, que arribin les temptacions dels petrodòlars d'Aràbia Saudita.

No obstant això, una i altra vegada, Robert Lewandowski ha repetit que no té intenció d'abandonar el Barça. De fet, el seu contracte està a punt de ser renovat per una temporada i tots al club el consideren, de nou, com l'ariet titular per a la pròxima campanya. I cap oferta suculenta podria alterar els plans, ni del polonès ni de l'entitat, que, al capdavall, són els mateixos, seguir units.