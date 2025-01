Deco li demana que rebutgi l'AC Milan pel Barça: 'Ferran Torres se'n va i tu...'

El Barça es troba en plena reestructuració de la seva plantilla, i un dels moviments més destacats és la possible sortida de Ferran Torres. El davanter valencià, que va arribar al Barça amb grans expectatives, no ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible sota la direcció de Hansi Flick. El seu rendiment irregular i la competència en la davantera han portat el club a considerar el seu traspàs de cara a la pròxima temporada.

Davant aquesta situació, Deco, director esportiu del Barça, ha centrat la seva atenció en un possible reemplaçament de Ferran Torres. Ha valorat durant mesos a diferents candidats, però finalment ja té clar qui ha de ser l'elegit. Això sí, per fitxar abans toca vendre, així que el '7' té molts números de ser el sacrificat.

L'AC Milan posa en un embolic a Deco

Deco està disposat a aprofitar una oportunitat única que s'ha presentat davant els seus ulls. I és que Marcus Rashford, actualment al Manchester United, ha manifestat el seu desig d'abandonar Old Trafford a causa de la manca de minuts. L'anglès busca un nou desafiament i el Barça el segueix molt de prop.

No obstant això, l'AC Milan també ha mostrat un interès significatiu en Marcus Rashford. El club italià, que recentment ha reforçat la seva plantilla amb jugadors com Pulisic, veu en l'anglès una peça clau per potenciar el seu atac. Segons informacions de mitjans italians, el Milan ha promès a Rashford un rol protagonista en el seu projecte esportiu, cosa que resulta molt atractiva per al jugador d'Anglaterra.

Deco, conscient de la competència, ha intensificat les negociacions per convèncer Marcus Rashford que el Barça és la millor opció per a la seva carrera. El director esportiu li ha transmès que, amb la sortida de Ferran Torres, o fins i tot la d'Ansu Fati, hi hauria espai a la davantera blaugrana que ell podria ocupar. A més, li ha assegurat que la seva versatilitat i capacitat golejadora encaixen perfectament en l'esquema tàctic de Hansi Flick.

El desafiament econòmic del Barça per fitxar Marcus Rashford

No obstant això, el Barça enfronta desafiaments financers que compliquen l'operació. L'elevat salari de Rashford i les restriccions econòmiques del club català requereixen una gestió acurada per complir amb les normatives de fair play financer. Per això, la sortida de Ferran Torres no només alliberaria un lloc a la plantilla, també massa salarial per afrontar el fitxatge del davanter anglès.

Per la seva banda, Marcus Rashford valora les propostes d'ambdós clubs. Mentre l'AC Milan li ofereix un rol central en el seu projecte, el Barça li brinda l'oportunitat de complir el seu somni i jugar al Camp Nou. La decisió no és senzilla, ja que implica considerar aspectes esportius, econòmics i personals.