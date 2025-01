Oficial, Jota Jordi filtra el nou dorsal de Lamine Yamal al Barça: 'portarà...'

El Barça estaria planejant un canvi estratègic a nivell de màrqueting de cara a la pròxima temporada que consistiria en un canvi de dorsals. Des de la sortida de Messi del club, el dorsal '10' va ser adjudicat al canterà Ansu Fati, les seves bones actuacions feien presagiar que seria la nova estrella de l'equip. Les contínues lesions d'Ansu han fet que hagi estat llargs períodes de temps fora de la competició, Ansu ha estat la gran decepció a nivell futbolístic i mediàtic.

El dorsal número '10' implica una vessant molt carismàtica i mediàtica al Barça i cal aprofitar-lo al màxim, en conseqüència, el club ha decidit atorgar-lo a un altre futbolista. Ansu Fati està en la rampa de sortida del club, i el dorsal '10' quedarà completament lliure. Jota Jordi, en el programa del Chiringuito, ha llançat la gran bomba, el Barça atorgarà el dorsal a Lamine Yamal qui serà el nou amo del dorsal '10'.

Al Barça es veu a Lamine Yamal l'hereu de Leo Messi i no es té cap dubte que no hi ha futbolista millor que ell per portar el '10'. A la directiva hi ha unanimitat respecte a aquesta decisió, Lamine és el jugador més carismàtic actualment i no notarà la pressió de portar el dorsal. El canvi es produirà una vegada el de La Masia hagi complert els 18 i hagi signat un nou contracte que el lligarà amb el Barça diversos anys.

La pròxima estrella del Barça ja és una realitat: Lamine Yamal

Fonts pròximes a l'entorn del jove talent, han desvelat que les negociacions per a la seva renovació a llarg termini avancen de forma satisfactòria. No obstant això, l'explosió del jove davanter farà que el Barça hagi de desemborsar una suma més important del que esperaven en un principi. La directiva de Joan Laporta ho té molt clar, li donaran diners, galons i pes específic a la plantilla però Lamine no es pot escapar.

En el programa El Chiringuito de Pedrerol es va insinuar fa diverses setmanes que el propietari del Chelsea, un multimilionari americà, estava encapritxat en tenir el futbolista. Segons va comentar Eduardo Inda en el programa citat, el Chelsea estaria preparant una oferta mega milionària de 250M Euros. Recordem que la clàusula de Lamine Yamal està establerta actualment en 300M Euros.

Lamine Yamal es queda: No hi haurà venda

Joan Laporta no vol sentir ni parlar d'una possible venda del crack blaugrana, Lamine s'ha convertit en el nou estendard del club. El president Laporta està determinat a que Lamine es quedi i renovi amb el Barça per diversos anys. Ho farà per tot el que és alt, lluïnt el dorsal '10' com ho han fet les grans estrelles que han passat pel club.

Aquest és el pla de Joan Laporta i es durà a terme sense cap tipus de dubtes. L'acord que el Barça va signar amb la firma Nike, generador d'ingressos milionaris, va fer que la firma americana tingués a veure amb la decisió del dorsal '10'. Aquest dorsal ha estat el més venut al llarg de la història i Nike entén, que si el porta Lamine, podria establir un nou rècord de vendes.