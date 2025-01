¡Sorpresa en el Barça! Deco cierra la primera renovación y no es la de Ronald Araújo

Deco no ha acabado de caer en gracia a los aficionados por culpa de los diversos problemas a los que no ha podido hacer frente. Tanto él como sus compañeros de la directiva han tenido algún que otro contratiempo a la hora de inscribir y fichar futbolistas. De hecho, el último drama ha sido Dani Olmo, quien todavía no tiene asegurado su futuro.

Aunque el Barça ha conseguido la cautelar, el español todavía no conoce la resolución definitiva del CSD y tardará unos meses. Además de eso, todos los rumores alrededor de Ronald Araújo también han creado problemas en los despachos de la Ciudad Condal. Por suerte para los catalanes, una renovación crucial ya está cerrada y se le otorgará el dorsal '10'.

La renovación estrella de Deco no es Ronald Araújo

Aunque la situación está mejorando, el Barça todavía tiene problemas económicos y no puede permitirse grandes inversiones. Lo que se debe decir es que la directiva, pese a sus errores, ha hecho un buen trabajo en lo que a las finanzas se refiere. De todos modos, Deco sigue siendo uno de los más vigilados, puesto que su trabajo durante el mercado de fichajes de verano no gustó.

El director deportivo está centrado en mantener a todos los futbolistas contentos y ha conseguido mantener en el club al más importante. La renovación de Lamine Yamal es tan solo cuestión de tiempo y ya ha afirmado abiertamente que quiere quedarse en el Barça. Además, su agente, Jorge Mendes, ha afirmado que ya están acordando los detalles del nuevo vínculo.

Ha habido muchos rumores sobre el futuro de Ansu Fati, el cual parece que está cada vez más lejos del Barça. En la previa del Getafe-Barça, Hansi Flick ya afirmó que ha tenido conversaciones con el delantero. Según dijo, ha sido honesto con el joven y le ha presentado las diversas opciones que tiene de cara al futuro.

Lamine Yamal y su nuevo contrato

Lamine Yamal ya tiene un preacuerdo hecho desde hace meses con el Barça, pero se está modificando debido a su explosión tras la Eurocopa. En cuanto el extremo cumpla los 18 años a mediados de 2025, los de la Ciudad Condal le pondrán el nuevo contrato sobre la mesa. En principio, el nuevo vínculo se extenderá hasta 2030 y Deco blindará, definitivamente, al atacante.

Si Ansu Fati acaba marchándose, Lamine Yamal será el encargado de llevar el '10' del club. Aunque no podemos dar nada por hecho, es casi imposible que el culé no siga en el Barça por muchos años.