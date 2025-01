Hansi Flick li demana a Simeone que s'aturi, el vol al Barça: Adéu Atleti

Entrats a la segona volta del campionat de lliga, els equips comencen a moure fitxa pensant a reforçar-se de cara a la pròxima temporada. Són molts els rumors i els noms que van sortint i que es vinculen al Barça, encara que de moment, no hi hagi res en concret. Només el fitxatge del central alemany Jonathan Tah del Bayern Leverkusen, sembla encarrilat i serà una realitat per a l'estiu vinent.

Tanmateix, la direcció esportiva encapçalada per Deco continua treballant per perfilar la plantilla de la pròxima temporada. L'objectiu de Deco és aportar a Hansi Flick les peces que el tècnic alemany considera indispensables per a la creació d'un equip altament competitiu per a totes les competicions. L'últim nom que es vincula amb el Barça és el mitjapunta del Villarreal Álex Baena, jugador també pretès per l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone.

Álex Baena, atacant internacional dels groguets, es troba en el punt de mira d'atlètics i culers. El jugador que compta amb una clàusula de rescissió de 60M Euros i amb contracte en vigor fins al juny de 2028, ha estat vinculat recentment al Barça. Encara que la delicada situació financera del club català dificulta una oferta immediata, l'interès per Baena és real, especialment a causa del cas Dani Olmo.

La relació d'Álex Baena amb el Barça

En el passat, Álex Baena no ha amagat les seves simpaties pel club culer, cosa que ha fet alimentar les especulacions sobre el seu futur fitxatge. El jugador de Roquetas de Mar guarda un bon record del seu pas per terres catalanes amb la cessió al Girona. Álex Baena ha manifestat, en més d'una ocasió, la seva afinitat pel Barça i hauria rebutjat una primera oferta de l'Atlètic de Madrid.

El Cholo Simeone està determinat a incorporar el mitjapunta al seu nou projecte de la temporada vinent. Baena s'ha consolidat com una de les grans promeses del futbol espanyol, la seva versatilitat, visió de joc i capacitat per marcar diferències el fan un jugador cobejat. Hansi Flick el té a la seva llista de preferències, el joc de l'andalús encaixa perfectament amb la idea de futbol combinatiu i de possessió del tècnic alemany.

Forta pugna per Álex Baena

Encara que Baena té la prioritat de jugar al Barça, les dificultats financeres que el club presidit per Joan Laporta enfronta, impedeixen una operació d'aquesta magnitud a curt termini. L'interès per Baena no es limita als clubs de la Lliga espanyola sinó que n'existeixen d'altres europeus. Baena també podria considerar una d'aquestes alternatives que li puguin oferir estabilitat econòmica i un projecte esportiu ambiciós.

Als despatxos del Barça l'operació Baena dependrà en gran mesura de com evolucioni la situació financera del club. També serà important les sortides que es duguin a terme en forma de traspassos i d'alliberament de massa salarial. En conseqüència, el Barça haurà de prioritzar les demarcacions a reforçar, tenint en compte que en la posició de Baena existeix actualment una gran competència.