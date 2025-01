Gir de 180 graus amb Nico Paz: la confessió de Cesc Fàbregas espanta el Real Madrid

Nico Paz està sent la gran revelació de la Serie A aquesta temporada. Amb només 20 anys, el preferit de Toni Kroos s'ha assentat en el Como de Cesc Fàbregas jugant a un nivell superlatiu. És titular indiscutible i el Real Madrid ja valora el seu retorn al Bernabéu per a la pròxima temporada, però no serà gens fàcil segons les últimes paraules de Cesc.

Amb un valor de mercat de 20 milions, Nico Paz pot presumir d'haver jugat ja 18 partits en la seva primera campanya en l'elit. Des del primer dia va ser titular i ha respost a la confiança de Cesc Fàbregas a base de gols i assistències. Ja suma 3 gols i 4 passades de gol, però més enllà de les xifres, cada vegada que la pilota passa pels seus dominis sembla que el temps es deté.

Li sobra qualitat i visió de joc, però a Itàlia també està aprenent els conceptes tàctics necessaris per poder tornar al Real Madrid. Aquest és el somni de Nico Paz, o almenys ho era fa uns mesos, ja que després d'escoltar Cesc Fàbregas els dubtes en la directiva blanca han començat a créixer. I és que el tècnic del Como ha confessat públicament que està intentant convèncer el mitjapunta argentí perquè segueixi a les seves ordres.

Cesc Fàbregas envia un avís sobre Nico Paz al Real Madrid

Nico Paz va marxar del Madrid l'estiu passat a canvi de 6 milions d'euros, però Florentino Pérez, conscient del seu potencial, va decidir guardar-se una opció de recompra. Ara, per només 9 milions, el club blanc pot repescar Nico. No obstant això, Cesc Fàbregas ja ha confessat que farà tot el que estigui a les seves mans perquè això no succeeixi.

El desig de Cesc és clar: vol que Nico Paz sigui l'emblema del projecte que està construint el Como. En aquest sentit, aquest cap de setmana ha trencat el seu silenci per parlar sobre aquest tema i remetre un avís al Real Madrid. "Nico és la nostra marca i volem que segueixi amb nosaltres a Como molts anys", ha reconegut.

Però hi ha més, ja que Cesc Fàbregas no s'ha quedat aquí i ha reconegut que ja està treballant en la continuïtat de Nico Paz. "Tots nosaltres, començant pel club i el president, sabem el que hem de fer i treballem a poc a poc i en silenci per tenir-lo amb nosaltres". Sens dubte, unes declaracions que posen en risc el retorn del fill pròdig del Real Madrid al Bernabéu.

Cesc Fàbregas ho té clar, el Real Madrid també

Malgrat els seus desitjos, Cesc Fàbregas és conscient que el Real Madrid té la paella pel mànec. "Nico Paz és jugador del Como; el Madrid pot recomprar-lo, però a un preu determinat", va dir. I això és precisament el que farà Florentino Pérez.

Sí, perquè veient el seu excel·lent rendiment i la seva progressió en el mercat, portar de tornada Nico Paz seria tremendament positiu per al Real Madrid. Ja sigui perquè es quedi o per tornar a vendre'l, Florentino Pérez sap que pot treure molt més profit del seu rendiment, així que pagarà els 9 milions sense dubtar.