Confirmat, Andreas Christensen se'n va i el Barça aconsegueix un fitxatge molt desitjat

Andreas Christensen fa diversos mesos que es troba apartat dels terrenys de joc a causa d'una greu molèstia a l'Aquil·les esquerre que l'ha obligat a passar per quiròfan. El '15' del Barça, que només va poder jugar el primer partit de la temporada abans de caure lesionat, continua de baixa i podria abandonar el club abans de recuperar-se. I és que tant Flick com Laporta estan disposats a deixar-lo marxar al gener per desbloquejar una operació molt desitjada per la directiva culé.

L'any passat, Andreas Christensen va ser el gran pilar sobre el qual es va sustentar el Barça de Xavi Hernández. Va començar el curs com a central, però després de la desfeta d'Oriol Romeu va passar a jugar com a pivot i va demostrar ser una solució més que vàlida. No obstant això, les molèsties a l'Aquil·les van començar a créixer després de l'arribada de Hansi Flick, provocant que s'hagi perdut la primera meitat de la present temporada.

És cert que el seu retorn és qüestió de dies, ja que Andreas Christensen ja està entrenant amb total normalitat amb el grup. Però, malgrat la seva tornada, el seu futur al Barça sembla estar vist per a sentència. La competència i la necessitat d'alliberar massa salarial perquè arribin nous fitxatges definiran el seu futur, que podria resoldre's en qüestió d'hores, ja que ja té una oferta per marxar-se.

Andreas Christensen troba un possible destí a la Premier League

La venda d'Andreas Christensen pot ser molt beneficiosa per al FC Barcelona. D'una banda, el club català alliberaria espai en plantilla per incorporar nous reforços. Però a més, el seu valor de mercat encara supera els 20 milions d'euros, per la qual cosa Laporta i Deco podrien ingressar una bona quantitat de diners.

Davant tal escenari, Laporta està pressionant Andreas Christensen perquè accepti l'oferta rebuda per part de l'Aston Villa. Els d'Unai Emery ofereixen 20 milions per emportar-se el danès aquest mateix mes de gener. Quantitat que el Barça accepta de bon grat, ja que permetria afrontar amb majors garanties el fitxatge que ha demanat Flick.

Sí, perquè si Andreas Christensen acaba sortint, l'arribada de Marcus Rashford estarà molt més a prop. L'extrem del Manchester United ha demanat sortir d'Old Trafford i el Camp Nou podria ser el seu nou destí. És cert que Borussia o Milan també estan interessats a aconseguir els seus serveis, però sembla que Rashford prioritza l'opció del Barça.

Marcus Rashford, en mans d'Andreas Christensen

Marcus Rashford està sent el nom propi del mercat de fitxatges. Després de tota una vida al Manchester United ha demanat sortir i el Barça pot ser el seu destí. Rashford mai ha amagat la seva simpatia cap al club català i vol vestir la samarreta culé, però abans Andreas Christensen haurà de marxar.

La norma 1:1 a la qual s'acull el Barça ara mateix dicta que només podrà gastar el que s'ha ingressat. Per tant, en cas que Christensen marxi per 20 milions a l'Aston Villa, Laporta disposarà de tal quantitat per invertir en el fitxatge de Rashford. En principi, quantitat que hauria de ser més que suficient per tancar la seva contractació, ja que arribaria com a cedit, la qual cosa no suposa una despesa massa elevada.