Dani Olmo, mediocampista del Barça, se ha lesionado y se perderá, como mínimo, los próximos 3 partidos oficiales del conjunto de Hansi Flick. El Barça sufrió y mucho para inscribir a Dani Olmo y, ahora que ya lo ha conseguido, el mediocampista se ha lesionado y se perderá los próximos compromisos oficiales del club. En este sentido, el Barça se ha visto casi obligado a acudir al mercado de fichajes, pues Flick necesita nuevas piezas para llegar vivos al tramo decisivo y final de competición.

Dani Olmo no fue titular en Getafe, pero sí que jugó unos 30 minutos en dicho partido de LaLiga, que terminó con un empate (1-1) que aleja al Barça del título. Dani Olmo no fue titular porque arrastraba algunas molestias y, tras entrar al terreno de juego, estas se acentuaron hasta el punto que el egarense ha caído lesionado una vez más. En el Barça la reacción no se ha hecho esperar: Dani Olmo se lesiona y Deco cierra 2 nuevos fichajes por un valor de unos 35M€, el mercado está que arde.

El Barça tenía pensado acudir al mercado de fichajes de invierno, pero, con la lesión de Dani Olmo, ahora todavía tiene muchas más prisas. Dani Olmo sufre una "sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha" y, por consiguiente, estará de baja un tiempo más bien indeterminado: no estará disponible para jugar la Champions League. Deco, todavía en 'shock', se ha puesto las pilas y ya trabaja para acudir al mercado de fichajes, clave para que el Barça pueda competir, con creces, por todos los títulos.

La lesión de Dani Olmo no es grave, pero sí que comporta un riesgo, pues la sobrecarga en el sóleo suele no tener un tiempo de baja determinado. Con todo ello, el Barça sabe que deberá acudir al mercado de fichajes de invierno, pues las competiciones no cesan y el Barça noi puede bajar los brazos. Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, pero sí que espera poder contar con 2 nuevos fichajes en los que está trabajando el portugués Deco, director deportivo del Barça.

El mercado de fichajes de invierno está abierto y, por consiguiente, todo parece indicar que el Barça se reforzará tras confirmar que ha vuelto a operar con el 1:1 de LaLiga. El objetivo del Barça es evidente: quiere dar salida a Ansu Fati y Eric García para generar espacio salarial y margen suficiente para fichar a Marcus Rashford, pero tiene más retos. El Barça quiere a Rashford, pero Dani Olmo se ha lesionado y, por ende, Deco quiere hacerse con la llegada de un mediocampista que juega en Arabia: se deja querer, confirmado.

El Barça quiere fichar cedido a Marcus Rashford, por quien invertirá unos 7 millones de euros en total. Ahora bien, además del delantero inglés, el Barça de Deco quiere invertir 28M€ en fichar a un mediocampista, que asumiría los galones del lesionado Dani Olmo, quien deberá recuperarse con calma. Deco tiene vía libre para operar en el mercado de fichajes y, por ese mismo motivo, quiere hacerse con la llegada de un talento joven y español que juega en Arabia.

La nueva lesión de Dani Olmo facilita y mucho el trabajo a un Deco que sueña con liderar el nuevo proyecto deportivo del Barça de Flick, quien está cerca de renovar. La lesión de Dani Olmo no es grave, pero Deco sabe que el de Terrassa es frágil a nivel físico y, por ello, quiere fichar al que será su recambio. Este ya se ha dejado querer por el Barça y, según ha podido saber 'e-Notícies', podría llegar este mismo mercado de fichajes de invierno por unos 28 millones de euros fijos.

"Le queríamos, pero tras sus últimas declaraciones todavía le queremos más", aseguraban fuentes del Barça a este digital. Hacemos referencia al mediocampista español Gabri Veiga, que juega en Arabia y que confesó que "ver al Barça jugar es un auténtico lujo". El Barça, liderado por Deco, quiere fichar a Marcus Rashford y a Gabri Veiga, que se convertiría en el gran beneficiado de la lesión de Dani Olmo, tocado del sóleo.