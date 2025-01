El Manchester United li ho demana al Barça a canvi de Marcus Rashford: 'Volem a...'

Marcus Rashford ha estat un dels noms més destacats del Manchester United en els últims anys. No obstant això, el seu rendiment en aquesta temporada ha generat dubtes, tant dins del club com entre els aficionats. El davanter anglès ha perdut protagonisme sota el comandament de Rúben Amorim i, segons informen des d'Anglaterra, Marcus Rashford hauria sol·licitat sortir de l'equip a la recerca d'un nou desafiament.

El Barça ha sorgit com una de les principals opcions per al jugador. Joan Laporta i Hansi Flick consideren la seva arribada com una oportunitat per reforçar l'atac en un moment clau de la temporada. La idea d'una cessió amb opció de compra sí que sembla viable, però el Manchester United no està disposat a facilitar la seva sortida sense rebre alguna cosa a canvi.

El United vol a Fermín López en l'operació

El Manchester United ha posat sobre la taula el nom de Fermín López com a part de la negociació per cedir Rashford. El jove migcampista del Barça, de tan sols 21 anys, és una de les promeses més interessants del futbol espanyol. La seva habilitat, visió de joc i capacitat per adaptar-se a diferents posicions al mig del camp han cridat l'atenció de diversos equips europeus.

El passat estiu, el United ja va intentar fitxar Fermín López amb una oferta propera als 30 milions d'euros. No obstant això, el Barça va decidir rebutjar-la en considerar-lo una peça clau per al futur. Ara, amb menys minuts a la primera plantilla i davant la necessitat de reforçar l'atac, l'operació podria prendre un rumb diferent.

Una cessió que beneficia a ambdues parts

La possible cessió de Fermín López al Manchester United permetria al jove jugador guanyar experiència en una de les lligues més competitives del món. Per al Barça, aquesta sortida temporal facilitaria l'arribada de Rashford, alleujant a més la pressió sobre la massa salarial. Per la seva banda, el United incorporaria un talent prometedor que pot contribuir immediatament al seu mig del camp.

Aquest moviment també reflecteix l'estratègia del Barça d'apostar per fitxatges estratègics sense comprometre la seva delicada situació financera. Rashford, amb la seva qualitat i versatilitat, encaixaria perfectament en l'esquema de Hansi Flick i aportaria alternatives a l'atac blaugrana.

La negociació entre el Manchester United i el Barça per Marcus Rashford i Fermín López està en una fase crucial. Ambdues parts veuen en aquesta operació una oportunitat per enfortir les seves plantilles i assolir els seus objectius. Si l'acord es tanca, podria marcar un abans i un després en la temporada d'ambdós equips.