Soci d'or per a Pau Cubarsí per 50 milions: Barça i Bayern es barallen pel seu fitxatge

Pau Cubarsí ha estat una de les grans revelacions del Barça en la temporada 2024-25. Amb només 18 anys, s'ha consolidat com a titular indiscutible en l'eix de la defensa sota la direcció de Hansi Flick. La seva maduresa, temple i capacitat per treure la pilota jugada l'han convertit en un pilar defensiu de l'equip.

Encara que Lamine Yamal acapara els focus pel seu talent ofensiu, la solidesa de Pau Cubarsí en defensa és igualment destacable. El seu rendiment ha estat clau perquè el Barça mantingui una ratxa invicta de 24 partits i es trobi en la lluita pel triplet aquesta temporada 24/25.

La necessitat d'un nou company a la defensa

Actualment, Iñigo Martínez, de 33 anys, ha estat el company habitual de Pau Cubarsí al centre de la defensa. No obstant això, la seva edat i els dubtes sobre la seva continuïtat a llarg termini han portat el club a buscar alternatives. Ronald Araújo i Eric García han tingut oportunitats, però cap ha aconseguit consolidar-se com a titular.

Davant aquest panorama, la directiva culer considera prioritari reforçar la defensa amb un central jove i de qualitat que pugui acompanyar Pau Cubarsí en els pròxims anys.

Dean Huijsen: el central que ha enamorat Europa

El nom que més sona a les oficines del Camp Nou és el de Dean Huijsen, central de 20 anys que milita al Bournemouth. El seu perfil encaixa perfectament en l'estil de joc del Barça: potent, ambidextre i amb una excel·lent sortida de pilota.

Dean Huijsen ha estat una de les revelacions de la Premier League i ha despertat l'interès de diversos grans clubs d'Europa, inclòs el Bayern de Munic. El club alemany ja ha iniciat moviments per recaptar els fons necessaris per al seu fitxatge, valorat en 50 milions d'euros.

Deco, director esportiu del Barça, veu en Huijsen el company ideal per a Cubarsí al centre de la defensa. Tots dos ja han compartit defensa en la selecció espanyola sub-21, demostrant una gran compenetració i solidesa defensiva. No obstant això, l'operació està condicionada a la sortida de Ronald Araújo, ja que el club no pot afrontar una inversió de 50 milions sense una venda significativa.