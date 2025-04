La reacció d'Iñigo Martínez es torna viral: l'afició del Barça aplaudeix el seu gest

Iñigo Martínez ha exercit un paper fonamental en l'esforç del Barça per mantenir-se en la lluita pel títol de lliga en la present temporada. El central de 33 anys ha contribuït decisivament al fet que el seu equip hagi mantingut la porteria a zero en bastants partits. Quan alguns el veien en el declivi de la seva carrera, el central basc ha tornat a oferir la seva millor versió.

Amb Pau Cubarsí, ha format una parella inexpugnable, combinació de joventut i experiència, convertint-se en una de les millors parelles de centrals del campionat. Hansi Flick valora molt positivament la seva presència, s'ha convertit en un pes pesant del vestidor. Iñigo Martínez ha deixat enrere les seves lesions de la passada temporada i està rendint a un molt alt nivell.

La seva presència és indiscutible per la cohesió del grup i la seva proximitat amb els més joves el converteixen en un jugador molt respectat. A Iñigo Martínez se'l veu cada vegada més integrat a l'equip i a la ciutat, el seu últim gest s'ha tornat viral. L'endemà d'eliminar l'Atlètic, va penjar a les xarxes socials una imatge de celebració amb una frase en català.

Iñigo Martínez enamora els culers

El futbol dona moltes voltes, i ho demostra el fet que diversos dels jugadors que ara mateix són imprescindibles en aquest Barça, l'any passat eren discutits. Iñigo Martínez és un d'ells, el basc lidera juntament amb Cubarsí la defensa blaugrana. Exerceix de veterà i la seva figura és altament respectada al vestidor culer.

La temporada que està realitzant el central esquerrà és per emmarcar, fix en els esquemes de Flick s'ha posat l'afició a la butxaca. Iñigo, des de la seva arribada al club el 2023, ha afirmat que se sent com a casa i se sent feliç juntament amb la seva família de viure a Barcelona. Iñigo Martínez estava exultant després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid i aconseguir el pas a la final de Copa.

Missatge en català a les seves xarxes socials

L'endemà del partit de tornada a les semifinals de Copa al Metropolitano, el central basc penjava a les seves xarxes un BON DIA!. Un gest que demostra una implicació i completa integració al club. Molts han aplaudit el seu senzill gest i l'han felicitat pel seu espectacular rendiment.

Per a molts culers és un autèntic líder, un capità sense braçalet. El central basc va renovar el seu vincle amb el Barça per una temporada més, la seva feina i esforç han estat recompensats. Iñigo Martínez se sent orgullós de jugar al Barça, la confiança que té Hansi Flick en el central ha estat la clau de la seva renovació.