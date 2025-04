Pau Cubarsí i Alejandro Balde donen l'OK al seu fitxatge: de la UD Las Palmas al Camp Nou

Una de les principals bases de Hansi Flick per a la seva primera temporada al Barça ha estat la solidesa defensiva. El tècnic alemany ha aconseguit encaixar pocs gols i fer que destaqui la parella formada per Iñigo i Pau Cubarsí. Ben secundats a les bandes per l'inexpugnable Koundé i el veloç Alejandro Balde, completen una línia defensiva que funciona a la perfecció.

Pau Cubarsí s'ha erigit en el líder de la defensa amb tan sols 18 anys al costat del veterà Iñigo Martínez. Aquesta combinació de joventut i veterania està funcionant de meravella tal com demostren els resultats. A més, els mètodes introduïts per Hansi Flick, com la trampa del fora de joc, també estan funcionant a la perfecció.

Per la seva banda, Alejandro Balde també està completant una temporada de somni malgrat la seva recent lesió. Ho havia jugat gairebé tot a gran nivell, però ha caigut lesionat i ara haurà de jugar Gerard Martín el tram decisiu de la temporada. Conscient d'això, Hansi Flick vol reforçar aquesta demarcació per donar-li més descansos i ha pensat en un jugador de la UD Las Palmas.

Hansi Flick i els reforços en defensa

El tècnic alemany vol potenciar ambdós laterals, però ara està molt concentrat buscant un perfil polivalent per al flanc esquerre. L'objectiu és un carriler que pugui dosificar Alejandro Balde quan sigui necessari i que pugui jugar també de central esquerrà. Gerard Martín ha complert en la seva posició, però Flick busca un carriler que pugui donar un salt de qualitat.

En aquest sentit, l'operació sortida també tindrà un paper important perquè els nous reforços acabin arribant. El futur de futbolistes com Christensen o Ronald Araújo està en l'aire, i les seves vendes seran decisives perquè el Barça pugui fer front al fitxatge que ha demanat Flick. En concret, l'elegit juga a la UD Las Palmas i encaixa perfectament com a complement per a Pau Cubarsí i Alejandro Balde.

Mika Mármol, complement ideal per a Pau Cubarsí i Alejandro Balde

La direcció esportiva del Barça estaria seguint de prop a Mika Mármol. El lateral, que també pot jugar de central esquerrà, està completant una molt bona temporada a la UD Las Palmas. El Barça estaria disposat a recuperar Mika Mármol, que ja va passar per La Masia, si l'equip canari descendeix.

Mika Mármol acaba contracte al juny 2026 i el Barça té el 50% dels drets d'una futura venda. Si la UD Las Palmas acaba descendint, el preu de compra per al Barça seria de 5 milions. És un perfil que agrada a Flick per la seva polivalència, pot jugar com a parella de Pau Cubarsí o per donar descans a Alejandro Balde.