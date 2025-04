Inesperat, Dean Huijsen deixa tirat el Reial Madrid: 'Està negociant amb...'

El Real Madrid ha mostrat un fort interès en Dean Huijsen, el prometedor defensa central de 20 anys del Bournemouth. La crisi defensiva que travessa el conjunt blanc, amb lesions i amb falta de profunditat a la defensa, ha portat els dirigents a considerar seriosament el seu fitxatge. Huijsen, amb una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, encaixa perfectament en el perfil buscat per Florentino Pérez per reforçar la defensa.

Des de la seva arribada al Bournemouth, Dean Huijsen ha destacat per la seva maduresa i per la seva gran qualitat tècnica, aptituds que han enamorat els aficionats. La seva capacitat per llegir el joc, el seu domini aeri i la seva sortida de pilota han cridat l'atenció de clubs de primer nivell. No seria estrany que el Real Madrid decidís llançar les seves xarxes aquest mateix estiu per intentar el seu fitxatge.

El Real Madrid no està sol en la cursa per Dean Huijsen

És evident que el Real Madrid necessita reforçar la parcel·la defensiva després de la debacle a la Champions League davant l'Arsenal. Raúl Asencio ha mostrat moltes carències i el nivell d'Antonio Rüdiger tampoc és el d'abans. És per això que el nom de Dean Huijsen està sonant amb tanta força a les oficines del Bernabéu.

No obstant això, en les últimes hores, ha sorgit una nova amenaça, ja que el Bayern de Munic ha mostrat un interès decidit en Dean Huijsen. Segons informa Florian Plettenberg, reputat periodista de Sky Alemanya, el club alemany el considera una opció atractiva. Això sí, tot i que el Bayern ha estat seguint de prop el jugador, encara no ha concretat una oferta formal.

Dean Huijsen tria destí: Real Madrid o Bayern de Munic

Malgrat l'interès del Bayern de Munic, Dean Huijsen ha manifestat la seva preferència pel Real Madrid, ja que en diverses ocasions, ha expressat la seva admiració pel club blanc. No obstant això, el Madrid encara no ha pres una decisió definitiva sobre el seu fitxatge. El temps apressa, i Huijsen podria veure's obligat a considerar altres opcions si el club madrileny no es decideix aviat.​

La situació de Dean Huijsen és un reflex de la competència ferotge en el mercat de fitxatges. Mentre el Real Madrid avalua les seves opcions, el Bayern de Munic es posiciona com un rival seriós. El futur del jove defensor podria decidir-se en les pròximes setmanes, i la seva decisió marcarà un punt d'inflexió en la seva prometedora carrera.​