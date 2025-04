L'últim de Mohamed Salah canvia els plans del Barça: Flick demana un fitxatge de 60 M

No és cap secret que la direcció esportiva del Barça busca un extrem esquerre per completar la parcel·la ofensiva de l'equip. Mohamed Salah havia sonat com a possible fitxatge del Barça davant la incertesa de la seva renovació amb el Liverpool. Tot semblava indicar que el davanter egipci podria abandonar els reds aquest estiu, però contra tot pronòstic, ha acabat renovant.

Salah acabava contracte i hauria arribat com a agent lliure, tota una jugada mestra per a Deco que finalment no podrà complir-se. Davant aquesta tessitura, Flick ha demanat un esforç econòmic a la cúpula dirigent barcelonista. La seva intenció, el fitxatge d'un extrem jove d'enorme projecció xifrat en 60M, preu per a res descabellat tenint en compte altres opcions.

Recordar que el preu de Désiré Doué del PSG està xifrat en 120M o el mateix Rafael Leao del Milan en 100M. Davant tal tessitura, Flick ho té clar, el seu objectiu és Nico Williams. L'any passat Flick es va decantar pel fitxatge de Dani Olmo davant les dificultats que es van presentar en el fitxatge del davanter navarrès.

Hansi Flick aprova l'arribada de Nico Williams

El fitxatge del navarrès serà de nou tema primordial en aquest pròxim mercat estival de fitxatges. El navarrès s'ha fixat una data límit del 15 de juliol per tancar l'operació per evitar precisament el culebró de l'estiu passat. No ho tindrà fàcil el Barça que necessitarà vendre a una de les seves estrelles per poder quadrar les xifres de l'operació.

La competència per Nico Williams es presumeix important tenint en compte que alguns dels grans d'Europa també van darrere del davanter. L'Arsenal, que s'acaba de plantar a les semifinals de la Champions després d'eliminar el Reial Madrid, també pretén la seva incorporació. Altres equips com el Chelsea o el PSG també estarien seguint de prop l'habilidós extrem.

Els problemes del Barça amb el límit salarial

Malgrat que el conjunt culé no tindria massa problemes per pagar la clàusula de Nico Williams xifrada en 62M, el seu problema seria un altre. Ens referim al límit salarial que imposa la Lliga el que impedirà al Barça actuar amb normalitat una vegada més. La solució per a l'entitat blaugrana seria la venda d'algun jugador important amb fitxa elevada.

El nom de Raphinha apareix a les travesses però sembla improbable, que amb els números que està signant el carioca, el Barça accedeixi a la seva venda. No obstant això i tenint en compte la delicada situació en matèria econòmica dels blaugrana, res no és descartable. Raphinha està realitzant números de Bota d'Or i la seva venda podria solucionar molts dels problemes acuciants de l'entitat dirigida per Joan Laporta.