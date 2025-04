Jonathan Tah sorprèn, ja ha triat entre Barça i Reial Madrid: 'Me'n vaig al...'

Fa mesos que es parla del futur del central del Bayer Leverkusen Jonathan Tah que no ha renovat pel seu actual club. La sortida com a agent lliure del jugador alemany és segura i quan tot semblava indicar que el seu fitxatge pel Barça era un fet, el tema no està clar. Flick havia demanat el seu fitxatge, el tècnic el coneix a la perfecció i entén que la seva solvència defensiva li donaria un plus a la defensa blaugrana.

El central alemany acaba contracte i arribaria com a agent lliure, el Barça no hauria de desemborsar ni un sol euro en el seu fitxatge. No obstant això i davant la gran competència en la defensa i la recent renovació de Ronald Araújo, han provocat que el seu fitxatge quedi en stand by. Aquest factor ha estat aprofitat pel Reial Madrid que necessita reforçar la seva línia defensiva amb urgència a causa dels seus greus problemes en la defensa.

Jonathan Tah encaixa en el perfil que necessiten els blancs en defensa, central que domina el joc aeri i aprofita perfectament el seu físic. Central de gran envergadura, 1.95 m, és tota una garantia de seguretat en l'eix de la rereguarda. En el seu dia, el Reial Madrid el va descartar però davant la passivitat del Barça, tot pot passar.

El Reial Madrid es fica en la pugna per Jonathan Tah

L'equip blanc s'hauria entromès en les últimes setmanes en el fitxatge del central alemany del Leverkusen. El Reial Madrid fa temps que busca un central de garanties i les seves urgències en defensa fan que hagin avançat en el tema. Jonathan Tah és considerat un dels millors centrals de la Bundesliga sent un indiscutible en l'equip de Xabi Alonso.

El seu perfil compleix amb els requisits que busca la direcció esportiva blanca i anhelen el seu fitxatge. Tah podria valorar l'alternativa d'aterrar al Bernabéu i comprometre's amb Florentino Pérez. Xabi Alonso pot ser un factor decisiu i determinant en la seva decisió final.

Els dubtes al Barça

Tot semblava indicar que el central alemany acabaria aterrant al Camp Nou aquest proper estiu. Les negociacions de Deco amb el jugador el passat gener indicaven que el fitxatge estava més que apalabrat. El problema del Barça és la quantitat actual de centrals en nòmina i per poder realitzar la inscripció dels nous, han de produir-se sortides.

Andreas Christensen no compta per a Hansi Flick però té contracte fins al 2026 i el Barça intentarà trobar-li una sortida. La recent renovació de Ronald Araújo també qüestiona la possible arribada de Tah a no ser que l'uruguaià surti traspassat aquest estiu. Moltes incerteses encara per resoldre al Barça encara que Jonathan Tah està tranquil i s'aïlla dels rumors sabent que Deco li va assegurar que el seu fitxatge seria una realitat.