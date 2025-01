El Sevilla demana perdó al Barça i a Laporta amb una oferta inesperada: 'El 50% és...'

Les relacions entre el Barça i el Sevilla, històricament afables, no passen pel seu millor moment. En el si culé no van asseure gens bé les protestes de José María del Nido després que el CSD concedís la cautelar en el 'cas Dani Olmo'. El mandatari va assegurar sentir "una enorme vergonya" i va sospitar que les regles de joc no són iguals per a tothom.

Després d'això, i segons van assegurar alguns mitjans, el Barça va decidir vetar el club andalús i impedir, per exemple, la cessió d'Ansu Fati al Sánchez-Pizjuán. No obstant això, el Sevilla podria aconseguir el perdó definitiu de Laporta si finalment acomet un fitxatge que s'està plantejant seriosament acometre. Aquest afectaria positivament, encara que de manera indirecta, a l'entitat catalana.

Víctor Orta ha tingut la tasca en aquest mercat d'hivern de donar-li un salt de qualitat a la plantilla sevillista amb reforços de nivell. Han arribat, de moment, Rubén Vargas i Akor Adams, però volen anar a per més. En aquests últims dies de mercat, el Sevilla treballa, segons la premsa propera a l'actualitat del club, en l'arribada d'un central i d'un lateral esquerre.

Mika Mármol, una gran alegria per a Joan Laporta

Per al centre de la defensa, García Pimienta, segons Canal Sur, s'hauria interessat en Mika Mármol, qui milita actualment a la UD Las Palmas. Allà va arribar a l'estiu del 2023 procedent precisament del Barça, qui va permetre el seu traspàs sense cap cost, però que es va reservar hàbilment un 50% de la seva futura venda. Per tant, sigui quina sigui la quantitat que el Sevilla pagui per Mika Mármol, la meitat aniria per a les arques culés.

En aquest ordre d'idees, les últimes informacions apunten que la UD Las Palmas no està disposada a negociar per la venda d'una de les seves grans bases defensives. Per això, es remeten a la seva clàusula de rescissió, que se situa en els 10 milions d'euros; per tant, 5 serien per als catalans. També s'ha informat d'un interès de la Roma en Mika Mármol, molt més disposada a pagar aquesta desena de 'kilos' que el Sevilla.

Cal recordar, a més, que García Pimienta ha estat sempre un gran valedor de Mika Mármol. El va tenir a les seves ordres primer al filial del Barça, amb qui va disputar 25 partits a la 2020/21. A més, el passat curs, el tècnic català, que dirigia a Las Palmas, va ser qui va proposar el seu fitxatge; i es va convertir en un dels seus defenses titulars.

García Pimienta és, de fet, amb qui més minuts ha tingut Mika Mármol; va ser qui va acabar de formar-lo i qui el va llançar al futbol professional. I ara al Sevilla vol tornar a comptar amb ell i per això insisteix a la directiva que faci l'esforç econòmic. Al Barça, mentrestant, esperen fregant-se les mans.