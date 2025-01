El Sevilla pide perdón al Barça y a Laporta con una oferta inesperada: 'El 50% es...'

Las relaciones entre Barça y Sevilla, históricamente afables, no pasan por su mejor momento. En el seno culé no sentaron nada bien las protestas de José María del Nido después de que el CSD concediera la cautelar en el 'caso Dani Olmo'. El mandatario aseguró sentir "una enorme vergüenza" y sospechó que las reglas de juego no son iguales para todos.

Tras ello, y según aseguraron algunos medios, el Barça decidió vetar al club andaluz e impedir, por ejemplo, la cesión de Ansu Fati al Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, el Sevilla podría conseguir el perdón definitivo de Laporta si finalmente acomete un fichaje que se está planteando seriamente acometer. Ésta afectaría positivamente, aunque de forma indirecta, a la entidad catalana.

Víctor Orta ha tenido la labor en este mercado invernal de darle un salto de calidad a la plantilla sevillista con refuerzos de nivel. Han llegado, de momento, Rubén Vargas y Akor Adams, pero quieren ir a por más. En estos últimos días de mercado, el Sevilla está trabajando, según la prensa cercana a la actualidad del club, en la llegada de un central y de un lateral izquierdo.

Mika Mármol, una gran alegría para Joan Laporta

Para el centro de la zaga, García Pimienta, según Canal Sur, se habría interesado en Mika Mármol, quien milita actualmente en la UD Las Palmas. Allí llegó en verano del 2023 procedente precisamente del Barça, quien permitió su traspaso sin coste alguno, pero que se reservó hábilmente un 50% de su futura venta. Por tanto, sea cual sea la cantidad que el Sevilla pague por Mika Mármol, la mitad iría para las arcas culés.

En este orden de ideas, las últimas informaciones apuntan a que la UD Las Palmas no está dispuesta a negociar por la venta de una de sus grandes bazas defensivas. Por ello, se remiten a su cláusula de rescisión, que se ubica en los 10 millones de euros; por tanto, 5 serían para los catalanes. También se ha informado de un interés de la Roma en Mika Mármol, mucho más dispuesta a pagar esa decena de 'kilos' que el Sevilla.

Hay que recordar, además, que García Pimienta ha sido siempre un gran valedor de Mika Mármol. Lo tuvo a sus órdenes primero en el filial del Barça, con quien disputó 25 partidos en la 2020/21. Además, el pasado curso, el técnico catalán, que dirigía a Las Palmas, fue quien propuso su fichaje; y se convirtió en uno de sus zagueros titulares.

García Pimienta es, de hecho, el entrenador con el que más minutos ha tenido Mika Mármol; fue el que terminó de curtirle y el que le lanzó al fútbol profesional. Y ahora en el Sevilla quiere volver a contar con él y por eso insiste a la directiva en que haga el esfuerzo económico. En el Barça, mientas, esperan frotándose las manos.