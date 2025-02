Gran notícia! El millor soci de Pau Cubarsí a la Selecció Espanyola agrada al Barça

Fa poc més d'un any del debut de Pau Cubarsí en partit oficial amb el FC Barcelona i ara, amb 18 anys acabats de complir, s'ha convertit en peça clau. Cubarsí s'ha erigit com el tercer central a Europa que més partits ha disputat (53) en l'últim any. Aquests números només són superats per dos veterans: Van Dijk, del Liverpool i Berat Djimsiti, central de l'Atlanta.

Al Barça, Cubarsí s'ha convertit en intocable per a Hansi Flick fent parella al centre de la defensa amb Iñigo Martínez, ara lesionat. En poc més d'un any, Pau Cubarsí ha passat de jugar al juvenil del Barça a ser reconegut com a millor jugador en un partit de Champions en 2 ocasions. La seva maduresa i la seva qualitat no han passat desapercebudes.

Pau Cubarsí també ha arribat a la Selecció Espanyola després de rebre la trucada de Luis de la Fuente. El tècnic el va convocar per a la preparació de l'Eurocopa, però finalment no va rebre la invitació per estar a la llista final. Ara bé, malgrat això, Cubarsí sí que va estar present amb la Selecció als Jocs Olímpics, proclamant-se campió olímpic amb només 17 anys.

El Barça agita l'arbre en defensa: Pau Cubarsí ja ho sap

En clau Barça, Pau Cubarsí és el líder defensiu de l'esquema de Hansi Flick i està formant una gran parella amb el veterà Iñigo Martínez. El basc, que estarà fora dels terrenys de joc per una lesió, ha cedit la seva plaça en la titularitat a Ronald Araújo. D'aquesta manera, el central uruguaià posa fi a la rumorologia que el situava fora del Barça en aquest mercat d'hivern, almenys de moment.

Amb Araújo renovat fins al 2031, el pròxim a renovar serà el mateix Iñigo Martínez, cosa que permetria a Flick comptar amb una línia defensiva de molt nivell. Només Andreas Christensen podria sortir del club a l'estiu, cosa que deixaria espai per a un quart central jove i amb projecció. I, en aquest sentit, Pau Cubarsí podria retrobar-se amb un vell amic amb qui va coincidir a la Selecció Espanyola Sub-21.

El soci ideal per a Pau Cubarsí

La direcció esportiva no cessa en el seu afany de reforçar la plantilla al màxim possible i guanyar en competitivitat. Deco estaria pensant en reforçar l'eix de la defensa amb un central prometedor al qual Pau Cubarsí coneix del seu pas per la Selecció Sub-21. Es tracta del jove Dean Huijsen, defensa del Bournemouth.

Huijsen és un central de 18 anys, de gran projecció, que destaca per la seva habilitat per jugar amb ambdues cames. Formant-se al Màlaga, Dean Huijsen va ser traspassat a la Juventus sent juvenil. Allà va acabar de formar-se abans de marxar a la Roma, equip que finalment va acabar traspassant-lo l'estiu passat al Bournemouth de la Premier League.

En la seva primera temporada a Anglaterra, Dean Huijsen està sent una de les revelacions i les seves grans actuacions no han passat desapercebudes per a Deco. Huijsen podria ser el company ideal per a Pau Cubarsí al Barça formant una dupla jove i ambiciosa, tal com ja han demostrat a la Selecció Sub-21. El central està demostrant també una gran maduresa en el seu joc, destacant-se per la seva seguretat defensiva i capacitat per llegir les jugades.