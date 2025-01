Gran notícia! Adeu Bayern Múnich, hola Barça: Hansi Flick el rep amb els braços oberts

El Barça ha deixat llest per sentència el mercat d'hivern de fitxatges. Amb l'únic dubte de si finalment acaba arribant Marcus Rashford, el que podria tenir danys col·laterals en forma de sortides, no hi ha gaire més a fer en aquesta finestra. Amb això, Deco i Hansi Flick ja comencen a centrar-se en la confecció de la plantilla del pròxim estiu.

Són diversos els fronts que tenen oberts Deco i Hansi Flick, així que han de posar-se mans a l'obra com més aviat millor perquè després no els agafi el toro. Hi ha diversos futbolistes que acaben contracte amb els seus respectius clubs i que, per tant, podrien arribar gratis al Barça. I tots ells, amb normativa en mà, ja poden començar a negociar amb qualsevol equip.

A l'altre costat hi ha altres jugadors que, encara que sí que requeririen d'inversió, ja que el seu contracte es manté vigent, les seves entitats en propietat estan disposades a vendre'ls. I és aquí on apareix Leon Goretzka, un migcampista que ja ha sonat en alguna altra ocasió com a candidat a jugar al Barça i que agrada molt a Hansi Flick.

L'última hora de Leon Goretzka l'acosta al Barça de Hansi Flick

Leon Goretzka està vivint una situació una mica peculiar al Bayern de Munic. Va començar el curs sense gairebé comptar amb protagonisme, però a poc a poc li ha anat donant la volta a la situació. Amb tot, sembla ara haver-se establert en els plans de Kompany, però malgrat el seu pas endavant en les últimes setmanes, al Bayern ho tenen clar: està fora.

I és que, tal com ha assegurat el popular periodista especialitzat en el mercat de fitxatges, Florian Plettenberg, Leon Goretzka marxarà de l'Allianz Arena aquest estiu. L'agent del jugador i els directius del club alemany van mantenir una reunió al mes de novembre i allà va ser quan es va arribar a aquesta decisió que sembla inamovible. I en aquest context, el Barça es manté atent, ja que és un jugador que agrada i molt a Hansi Flick.

Precisament amb Hansi Flick ha estat amb qui hem vist la millor versió de Leon Goretzka. Ja van coincidir al Bayern i el jugador va anotar 15 gols i va repartir 18 assistències en 64 partits; res malament tenint en compte la seva posició al camp. Amb cap altre tècnic, i ha coincidit amb diversos, té xifres tan destacades.

És per això que Hansi Flick està valorant seriosament l'arribada de Leon Goretzka al Camp Nou de cara a la pròxima temporada. El Bayern l'ha posat en venda, el que vol dir que sortirà per un preu raonable. Actualment, el seu valor de mercat està establert en 22 milions, així que als seus 29 és una gran oportunitat per al Barça: veurem si Deco i Laporta fan cas a Flick.