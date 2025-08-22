Sentenciat, Luis Enrique se'l carrega i torna a la Lliga per venjar-se del Barça, 6M€
Luis Enrique fa fora un dels seus jugadors i aquest tanca el seu retorn a la Lliga per venjar-se del Barça
Igual que el Barça, clubs com el PSG ja comencen a donar per finalitzat el mercat de fitxatges d'estiu, però encara pot haver-hi sorpreses a París. De fet, Luis Enrique s'ha convertit en el gran protagonista d'aquestes últimes hores, ja que l'asturià, amb passat al Barça, s'ha carregat un jugador del PSG. Amb tot això, aquest jugador sortirà del PSG per tornar a la Lliga i amb l'objectiu clar de venjar-se del Barça, club amb el qual es va formar des de ben petit.
El PSG ve de guanyar-ho tot i, com és normal, molts dels seus jugadors s'han revaloritzat i han rebut moltes ofertes. A més d'aquesta situació, també passa que hi ha figures amb poc protagonisme i que, per tant, no entren del tot en els plans de Luis Enrique a París. Un d'aquests jugadors, gairebé sense minuts durant la temporada passada, farà les maletes cap a la Lliga per venjar-se del Barça: fitxatge a punt, tot gràcies a Luis Enrique.
Luis Enrique s'ha guanyat tot el crèdit del món i, per tant, el PSG està a la seva total disposició. Luis Enrique ha pres una decisió definitiva i aquesta passa per alliberar un jugador que, llevat d'un gir radical, tornarà a la Lliga per venjar-se del Barça, el seu club formador. Aquest jugador no és altre que Arnau Tenas, tercer porter del PSG que, durant la temporada passada, gairebé no va tenir minuts sota la tutela de Luis Enrique després d'abandonar el Barça.
Luis Enrique, que sap que Gianluigi Donnarumma fitxarà pel City, compta amb el porter francès Lucas Chevalier, per la qual cosa Arnau Tenas té llibertat per negociar i sortir de París. La idea de Tenas és clara i passa per fitxar pel Villarreal, club que vol fer-se amb els seus serveis perquè torni a la Lliga, on va participar amb el Barça. Arnau Tenas no entra del tot en els plans de Luis Enrique i, per tant, té via lliure per negociar amb un Villarreal que pagaria uns 6 milions pel català.
Arnau Tenas prioritza tornar a Espanya després de guanyar la UEFA Champions League i la Supercopa d'Europa i el Villarreal seria el club millor posicionat per fitxar-lo en aquest mercat estival. Segons fonts de la entitat 'grogueta', Arnau Tenas ja hauria donat l''OK' final i només falta acord entre PSG i Villarreal, encara que sembla que està més proper que llunyà.
Arnau Tenas tornarà a la Lliga després de la seva sortida del Barça cap al PSG, on ha disputat dues temporades sota les ordres de Luis Enrique. Tenas, que era el tercer porter de l'equip parisenc, tampoc ha participat en excés, motiu pel qual Luis Enrique li ha donat llibertat per buscar-se una sortida a Espanya. Arnau Tenas ha tingut diverses ofertes de França i Anglaterra, però la seva prioritat ha estat tornar a Espanya, on ha tingut proposta de Girona, Villarreal i Rayo Vallecano.
