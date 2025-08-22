Al igual que el Barça, clubes como el PSG ya empiezan a dar por finalizado el mercado de fichajes de verano, pero todavía puede haber sorpresas en París. De hecho, Luis Enrique se ha convertido en el gran protagonista de estas últimas horas, pues el asturiano, con pasado en el Barça, se ha cargado a un jugador del PSG. Con todo ello, dicho jugador saldrá del PSG para regresar a la Liga y con el objetivo claro de vengarse del Barça, club con el que se formó desde bien pequeño.

El PSG viene de ganarlo todo y, como es normal, muchos de sus jugadores se han revalorizado y han recibido muchas ofertas. Además de esta situación, también sucede que hay figuras con poco protagonismo y que, por ende, no entran del todo en los planes de Luis Enrique en París. Uno de estos jugadores, sin apenas minutos durante la temporada pasada, hará las maletas hacia la Liga para vengarse del Barça: fichaje listo, todo gracias a Luis Enrique.

Luis Enrique se ha ganado todo el crédito del mundo y, por ende, el PSG está a su total disposición. Luis Enrique ha tomado una decisión definitiva y esta pasa por liberar a un jugador que, salvo giro radical, volverá a la Liga para vengarse del Barça, su club formador. Este jugador no es otro que Arnau Tenas, tercer portero del PSG que, durante la pasada temporada, apenas tuvo minutos bajo la tutela de Luis Enrique tras abandonar el Barça.

Sentenciado, Luis Enrique se lo carga y vuelve a la Liga para vengarse del Barça, 6M€

Luis Enrique, que sabe que Gianluigi Donnarumma fichará por el City, cuenta con el portero francés Lucas Chevalier, por lo que Arnau Tenas tiene libertad para negociar y salir de París. La idea de Tenas es clara y pasa por fichar por el Villarreal, club que quiere hacerse con sus servicios para que regrese a la Liga, donde participó con el Barça. Arnau Tenas no entra del todo en los planes de Luis Enrique y, por consiguiente, tiene vía libre para negociar con un Villarreal que pagaría unos 6 millones por el catalán.

Arnau Tenas prioriza volver a España tras ganar la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa y el Villarreal sería el club mejor posicionado para ficharle en este mercado estival. Según fuentes de la entidad 'grogueta', Arnau Tenas ya habría dado el 'OK' final y solo falta acuerdo entre PSG y Villarreal, aunque parece que está más próximo que lejano.

Arnau Tenas regresará a la Liga tras su salida del Barça hacia el PSG, donde ha disputado dos temporadas bajo las órdenes de Luis Enrique. Tenas, que era el tercer portero del equipo parisino, tampoco ha participado en exceso, motivo por el que Luis Enrique le ha dado libertad para buscarse una salida en España. Arnau Tenas ha tenido varias ofertas de Francia e Inglaterra, pero su prioridad ha sido regresar a España, donde ha tenido propuesta de Girona, Villarreal y Rayo Vallecano.