Un home amb el cabell curt i arrissat, vestit amb una jaqueta esportiva, es toca la templa amb un dit mentre mira al front, amb un cel blau i núvols de fons.
Aurélien Tchouaméni vol fitxar pel Reial Madrid | Camara Instagram, @aurelientchm
FUTBOL

Aurélien Tchouaméni fa d'intermediari entre un gran fitxatge i el Reial Madrid

El migcampista francès estaria ajudant el seu compatriota a instal·lar-se a la capital espanyola

per

Javier Alberca Lamas

Aurélien Tchouaméni s'ha transformat en una de les peces clau del Real Madrid en aquesta nova etapa.

Xabi Alonso li ha donat tota la confiança al centre del camp, fins al punt de convertir-lo en el veritable motor de l'equip.

El francès, que la temporada passada va estar qüestionat, ha fet un gir radical i ara lidera la medul·lar amb personalitat.

Però la seva influència no es queda només al terreny de joc. Segons diverses informacions, el migcampista també estaria ajudant a l'ombra perquè un compatriota seu s'acosti al Santiago Bernabéu.

Es tracta d'Ibrahima Konaté, central del Liverpool, a qui Tchouaméni ja estaria buscant habitatge a Madrid com a preparació per a un futur fitxatge.

Konaté, l'objectiu que il·lusiona el vestidor

El defensor acaba contracte el 2026 i encara no ha renovat amb els “reds”. Aquesta situació alimenta les opcions que vesteixi de blanc en un futur proper, ja sigui mitjançant traspàs o com a agent lliure.

A Valdebebas contemplen totes dues possibilitats i no tenen pressa, però el jugador hauria donat el vistiplau a mudar-se a la capital espanyola.

Futbolista amb samarreta vermella del Liverpool celebrant amb els braços alçats davant d’un fons d’aficionats amb banderes blanques i morades

Konaté continua a l'òrbita del Reial Madrid | Camara Europa Press, E-Noticies

A Liverpool, mentrestant, no amaguen el seu desig de retenir-lo i li han posat sobre la taula una oferta de renovació. Tanmateix, Konaté es manté en silenci, amb la idea d'esperar moviments de Florentino Pérez.

L'operació podria resoldre's en aquest mercat si els anglesos accepten vendre'l a un preu reduït, tot i que al Madrid prefereixen no precipitar-se.

El pes del clan francès al Santiago Bernabéu

Mbappé, acabat d'arribar, també empeny per reforçar aquest vincle francès al vestidor. El davanter vol envoltar-se de compatriotes que el recolzin en el seu lideratge, igual que passa a la selecció gala.

Aurélien Tchouaméni i Eduardo Camavinga ja formen part d'aquesta base, i Konaté encaixaria perfectament en la idea de crear un bloc sòlid dins i fora del camp.

Jugador de futbol amb rastes i dessuadora blanca davant de l’escut del Reial Madrid sobre un fons morat

Camavinga també vol ajudar-lo a arribar al Real Madrid | Camara Europa Press, E-Noticies

La presència d'un grup de jugadors francesos d'elit reforça la convivència i genera una sintonia que podria ser clau en el projecte esportiu de Xabi Alonso.

Amb Mbappé com a referència, el club blanc pretén armar un equip guanyador amb molta química interna.

Una aposta de futur sense presses

Al Real Madrid no descarten presentar una oferta si el Liverpool s'obre a negociar en les pròximes setmanes. Tanmateix, el més probable és que l'operació es posposi fins al proper estiu.

La direcció esportiva blanca considera que no hi ha urgència a reforçar la defensa, ja que hi ha cinc centrals a la plantilla i Joan Martínez continua creixent al Castilla.

Konaté, per la seva banda, manté la il·lusió intacta de jugar al Bernabéu. Tchouaméni ja ha començat a moure fitxes per fer-li la vida més fàcil en cas que el traspàs es concreti.

El temps dirà si aquesta amistat es converteix en un fitxatge que enforteixi encara més el Real Madrid.

