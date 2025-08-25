Aurélien Tchouaméni fa d'intermediari entre un gran fitxatge i el Reial Madrid
El migcampista francès estaria ajudant el seu compatriota a instal·lar-se a la capital espanyola
Aurélien Tchouaméni s'ha transformat en una de les peces clau del Real Madrid en aquesta nova etapa.
Xabi Alonso li ha donat tota la confiança al centre del camp, fins al punt de convertir-lo en el veritable motor de l'equip.
El francès, que la temporada passada va estar qüestionat, ha fet un gir radical i ara lidera la medul·lar amb personalitat.
Però la seva influència no es queda només al terreny de joc. Segons diverses informacions, el migcampista també estaria ajudant a l'ombra perquè un compatriota seu s'acosti al Santiago Bernabéu.
Es tracta d'Ibrahima Konaté, central del Liverpool, a qui Tchouaméni ja estaria buscant habitatge a Madrid com a preparació per a un futur fitxatge.
Konaté, l'objectiu que il·lusiona el vestidor
El defensor acaba contracte el 2026 i encara no ha renovat amb els “reds”. Aquesta situació alimenta les opcions que vesteixi de blanc en un futur proper, ja sigui mitjançant traspàs o com a agent lliure.
A Valdebebas contemplen totes dues possibilitats i no tenen pressa, però el jugador hauria donat el vistiplau a mudar-se a la capital espanyola.
A Liverpool, mentrestant, no amaguen el seu desig de retenir-lo i li han posat sobre la taula una oferta de renovació. Tanmateix, Konaté es manté en silenci, amb la idea d'esperar moviments de Florentino Pérez.
L'operació podria resoldre's en aquest mercat si els anglesos accepten vendre'l a un preu reduït, tot i que al Madrid prefereixen no precipitar-se.
El pes del clan francès al Santiago Bernabéu
Mbappé, acabat d'arribar, també empeny per reforçar aquest vincle francès al vestidor. El davanter vol envoltar-se de compatriotes que el recolzin en el seu lideratge, igual que passa a la selecció gala.
Aurélien Tchouaméni i Eduardo Camavinga ja formen part d'aquesta base, i Konaté encaixaria perfectament en la idea de crear un bloc sòlid dins i fora del camp.
La presència d'un grup de jugadors francesos d'elit reforça la convivència i genera una sintonia que podria ser clau en el projecte esportiu de Xabi Alonso.
Amb Mbappé com a referència, el club blanc pretén armar un equip guanyador amb molta química interna.
Una aposta de futur sense presses
Al Real Madrid no descarten presentar una oferta si el Liverpool s'obre a negociar en les pròximes setmanes. Tanmateix, el més probable és que l'operació es posposi fins al proper estiu.
La direcció esportiva blanca considera que no hi ha urgència a reforçar la defensa, ja que hi ha cinc centrals a la plantilla i Joan Martínez continua creixent al Castilla.
Konaté, per la seva banda, manté la il·lusió intacta de jugar al Bernabéu. Tchouaméni ja ha començat a moure fitxes per fer-li la vida més fàcil en cas que el traspàs es concreti.
El temps dirà si aquesta amistat es converteix en un fitxatge que enforteixi encara més el Real Madrid.
Més notícies: