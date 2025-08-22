Oficial, Fabrizio Romano confirma que Rodrygo té nou equip: 'Ni City ni Aràbia'
El popular periodista italià Fabrizio Romano confirma que el madridista Rodrygo és a la rampa de sortida
El popular periodista italià Fabrizio Romano, gran especialista en el mercat de fitxatges, ha confirmat que Rodrygo ja té nou equip i que, per tant, està a punt de deixar el Madrid. Després d'un mercat de fitxatges ple de notícies i de rumors, tot sembla indicar que Rodrygo, extrem brasiler del Real Madrid, deixarà el club blanc per anar cap a la Premier League. Ni City ni Aràbia Saudita: sembla ser, i segons explica Fabrizio Romano, Rodrygo viatjarà a Anglaterra per unir-se a un gran i inesperat bloc anglès.
Molts mitjans havien situat Rodrygo al Manchester City, sobretot quan l'equip de Guardiola es va desfer de Savinho, també brasiler i amb passat al Girona FC. Tot i els rumors, tot sembla indicar que Rodrygo fitxarà per un altre gran club de la Premier League i que, finalment, deixarà el Real Madrid en aquest mercat de fitxatges. Així ho ha deixat caure el periodista italià Fabrizio Romano, que acumula milions de seguidors tant a Instagram com a 'X' (anteriorment coneguda com Twitter): el fitxatge de Rodrygo s'escalfa.
Rodrygo no va disputar cap minut en l'estrena de Lliga del Madrid davant Osasuna, per la qual cosa totes les alarmes es van disparar. Xabi Alonso no compta amb l'extrem brasiler, que té peu i mig fora del Madrid a menys de 9 dies per al tancament del mercat de fitxatges d'estiu. La idea del Madrid era i és molt clara i passa per vendre Rodrygo sempre que algun club posi uns 100 milions damunt la taula: Fabrizio Romano ho confirma.
Rodrygo s'ha convertit en el gran culebrot del Madrid durant aquest mercat de fitxatges, però Fabrizio Romano assegura que aquesta 'història' està a punt de tenir un final, potser no feliç. Florentino Pérez accepta que Rodrygo se'n vagi, però vol una xifra propera als 100 milions per alliberar l'extrem brasiler, que ha despertat l'interès del Manchester City, entre altres clubs. Tot i que Rodrygo sonava per fitxar pel Manchester City o per algun club d'Aràbia, Fabrizio Romano assegura que el seu destí serà un altre totalment diferent.
De fet, en aquestes últimes hores, molts mitjans brasilers han assegurat que Rodrygo està molt a prop de fitxar pel Liverpool, que continua buscant substitut després de perdre Luis Díaz. El colombià, ara al Bayern de Munic, ha deixat una empremta difícil d'esborrar, per la qual cosa el Liverpool està disposat a fer un esforç per Rodrygo.
Romano encara no ha llançat el seu 'Here We Go', però tot sembla indicar que podria arribar aviat, sobretot perquè Rodrygo no vol continuar entrenant amb el Madrid i sense jugar. El Liverpool, per la seva banda, prepara l'última ofensiva per aconseguir el fitxatge d'un Rodrygo que ha enviat els seus agents a la ciutat anglesa, segons informen des del Brasil.
