El Reial Madrid posa preu a Raúl Asencio després del seu mal inici: fitxatge regalat
L'equip tècnic de l'equip blanc no oblida la seva actuació al Mundial de Clubs
L'escenari de Raúl Asencio al Real Madrid ha canviat radicalment en pocs mesos. Amb Carlo Ancelotti era titular habitual, però amb l'arribada de Xabi Alonso ha passat a ser la quarta o cinquena opció a la defensa.
Per davant seu hi ha Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger i fins i tot Aurélien Tchouaméni si el tècnic opta per un sistema amb tres centrals.
El club, però, no ha perdut la confiança en ell. Aquest mateix estiu va signar la seva renovació com a prova que el consideren un jugador de futur.
De fet, diversos equips de la Premier League i d'Itàlia han preguntat per la seva situació. Tot i això, al Santiago Bernabéu han estat clars: per menys de 35 milions no s'asseuran a negociar.
Competència ferotge a la rereguarda blanca
El problema d'Asencio és que la competència és massa alta a la plantilla actual. En aquest sentit, Dean Huijsen ha fet un pas endavant i s'ha guanyat un lloc fix.
Per la seva banda, Éder Militão sembla haver superat els problemes físics que el van lastrar i Antonio Rüdiger continua sent un dels pilars defensius.
A aquesta llista s'hi afegeix David Alaba, que també entra a la rotació quan l'equip utilitza línia de tres.
A tot això s'afegeix que els errors al passat Mundial de Clubs van deixar una empremta a la memòria del cos tècnic.
Tot i que aquestes errades són part del futbol i fins i tot els veterans cometen equivocacions, el record pesa quan es tracta de repartir minuts.
El canterà no es rendeix
Tot i aquest panorama advers, Raúl Asencio no contempla marxar-se per ara. El canterà creu que encara té marge per convèncer Xabi Alonso i recuperar protagonisme.
S'entrena a fons i manté l'esperança que les rotacions al llarg de la temporada li donin l'oportunitat de demostrar que pot ser fiable a l'elit.
El problema és que també arrossega una situació extradeportiva que encara no s'ha resolt i que podria estar influint en el seu rendiment.
Xabi Alonso vol esportistes amb el cap al 100% en el joc i aquest és un aspecte que el defensa haurà de corregir si no vol quedar definitivament relegat a la banqueta.
Un futur obert fins al tancament del mercat
El mercat de fitxatges encara no ha tancat i no es descarta un gir inesperat. Si arribés una oferta important que convencés tant el jugador com el club, la seva sortida podria produir-se en qüestió de dies.
De moment, la idea és que es quedi a la plantilla durant la temporada. La passada campanya, en el seu debut a Primera Divisió, ja va deixar detalls de qualitat i es va guanyar la continuïtat.
Ara, tot dependrà de la seva capacitat per fer un pas endavant i demostrar que mereix un lloc en el nou projecte de Xabi Alonso.
