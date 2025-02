Sentenciat per Alphonso Davies, se'n va del Bayern i ve al Barça: 'Nou Jordi Alba'

Alphonso Davies, lateral del Bayern, va sonar per fitxar pel Barça durant aquest mercat de fitxatges, però la veritat és que el canadenc ha acabat renovant amb el club alemany. Alphonso Davies va escoltar ofertes del Barça i del Reial Madrid, però ha acabat escollint seguir al Bayern, cosa que ha provocat un gir radical dels esdeveniments amb un altre jugador. Parlem d'un altre dels grans laterals del Bayern: recorda molt a Jordi Alba i, després de la renovació d'Alphonso Davies, ja busca sortir d'Alemanya i fitxar pel Barça.

El Barça està molt atent a la situació després de la renovació d'Alphonso Davies, ja que cal recordar que el club culer continua buscant reforçar els seus laterals aquest proper mercat de fitxatges. El Barça està content amb Jules Koundé i amb Alejandro Balde, però volen que tinguin més competència i, per tant, es vol fitxar el nou Jordi Alba, que arribaria del Bayern. Aquest lateral aspirava a ser titular al Bayern, però amb la renovació d'Alphonso Davies ha vist que serà impossible i ara pretén forçar la seva sortida: el Barça el vol.

El Barça entra de ple en el mercat de fitxatges d'estiu i ho fa amb la vista posada en un dels seus grans objectius: reforçar la defensa de l'equip. A més de voler assegurar l'arribada de l'extrem esquerre Nico Williams, el Barça s'ha fixat en el nou Jordi Alba, que compta amb ofertes i que vol marxar del Bayern. Flick vol reforçar els laterals i el Barça s'ha marcat el repte de tancar l'arribada d'un crack que no pensa entrar a competir amb Alphonso Davies, lateral indiscutible.

Alphonso Davies renova amb el Bayern i el Barça es posa en contacte amb el nou Jordi Alba: "Vine al Barça ja, germà..."

Està clar que, a l'horitzó, encara roman la figura de Jordi Alba, un dels millors laterals de la història moderna del Barça. Hansi Flick vol que el Barça acudeixi al mercat de fitxatges per incorporar un lateral i Deco ja ha fet els deures: costa 5M i vol venir al Barça. Després de la renovació de Alphonso Davies, el Barça ha vist una gran oportunitat al Bayern: un lateral suplent amb passat al Barça vol unir-se ja al grup de Flick.

El Barça té diversos objectius per aquest proper mercat de fitxatges, però vol centrar-se en els principals: un d'ells és reforçar els laterals amb, com a mínim, un nou fitxatge. El Barça, amb l'arribada de l'entrenador alemany Hansi Flick, torna a somiar en gran i busca tancar un mercat de fitxatges estival de somni. La prioritat està clara després de la renovació d'Alphonso Davies: fitxar la gran perla del Bayern, que no es veu capaç de competir per un lloc al Bayern.

Sentenciat per Alphonso Davies, se'n va del Bayern i ve al Barça: 'Nou Jordi Alba'

Alphonso Davies no sentencia ningú de forma directa, però ho ha fet de forma indirecta: renovant el seu contracte amb el Bayern li ha tancat les portes a una perla. Aquesta perla en qüestió, encara molt jove, recorda molt a Jordi Alba i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', estaria molt a prop del Barça després de la renovació de Davies amb el Bayern. Hansi Flick vol comptar amb una figura que recorda i molt al millor Jordi Alba i, per això, el Barça no té més remei que acudir al mercat de fitxatges.

Alejandro Balde tindrà un paper protagonista, però el Barça vol comptar amb més figures i recanvis, i més tenint en compte que el futur de l'uruguaià Ronald Araújo no està clar. Amb tot això, el Barça està fent els deures i hauria tancat l'arribada d'un futbolista del nivell i caràcter de Jordi Alba que ja hauria donat l' 'OK' final. Alphonso Davies renova i el Barça es porta el nou Jordi Alba: adeu al Bayern, té un pacte verbal amb el Barça de Joan Laporta.

El Bayern ja l'està movent després de la renovació d'Alphonso Davies i, de fet, ha aterrat a Espanya, més concretament a Valladolid. Parlem del lateral Adam Aznou, format a la pedrera del Barça i amb contracte amb el Bayern fins al 2027, qui està molt a prop de convertir-se en el nou Jordi Alba. El Barça vol fitxar-lo aquest pròxim estiu després del que ha passat amb Alphonso Davies i, pel que sembla, el fitxatge està més calent que mai: Joan Laporta el vol convèncer ja de ja.