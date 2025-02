Fermín López, té problemes: Mikel Arteta el fa fora de l'Arsenal i el regala al Barça

Fermín López, migcampista del Barça format a la Masia, té contracte amb el club culer, però Joan Laporta sap que el de Huelva no acaba de sentir-se còmode amb Flick. A diferència de Xavi Hernández, Flick no veu a Fermín López com a peça troncal en l'equip i, per tant, el minutatge del de Huelva ha descendit considerablement, cosa que el preocupa. A més, per si tot això no fos suficient, el Barça ja pensa a tancar el fitxatge d'un descart de Mikel Arteta: Fermín López seria el gran perjudicat, possible venda.

El mercat de fitxatges està tancat, però això no implica que el Barça no estigui estudiant possibles arribades de cara al pròxim estiu, clau en tots els sentits. El Barça tornarà al Camp Nou i Joan Laporta es jugarà ser reelegit president, per la qual cosa és vital que el club treballi atentament per millorar en tots els aspectes. Joan Laporta vol que Flick compti amb nous fitxatges i el gran perjudicat seria Fermín López: Mikel Arteta es carrega un jugador TOP de l'Arsenal, el Barça vol fitxar-lo ja.

El món del futbol és ara més incert que mai i això també afecta grans entitats com el Barça, que ja rarament planifiquen el seu desenvolupament grupal a llarg termini. El Barça compta amb Fermín López, però no es descarta que el migcampista format a la Masia surti del club si es fitxa una estrella TOP de l'Arsenal d'Arteta. Fermín López ja ho sap i està molt preocupat: en problemes per culpa de l'última i sorprenent decisió de Mikel Arteta, que ja pensa a desfer-se d'un TOP mundial.

Fermín López està molt preocupat, el Barça vol fitxar una estrella de l'Arsenal que juga en la seva mateixa posició

Fermín López, migcampista suplent del Barça, ha perdut molt protagonisme i el club culer considera que es quedarà sense lloc per culpa de l'últim fitxatge de Joan Laporta. Fermín López va renovar el seu contracte fins al 2029, però el seu rendiment i participació ha baixat notablement i, per tant, el Barça no descarta donar-li sortida en aquest pròxim mercat de fitxatges. Flick valora molt a Fermín López, però sí que creu que, amb l'arribada d'una estrella de l'Arsenal, el seu lloc serà encara més reduït en el primer equip culer.

La situació de Fermín López al Barça no és agradable, però era senzilla de preveure: el Barça va fitxar a Dani Olmo i Gavi s'ha recuperat de la seva lesió. Tots dos jugadors comparteixen posició amb Fermín López i, com és evident, han passat per davant del migcampista ofensiu en la rotació de Flick, en la qual no hi ha minuts per a tots. A més, ara el Barça busca fitxar l'últim descart de Mikel Arteta, que deixaria molt tocat i en problemes a Fermín López, obligat a buscar-se nou club aquest pròxim estiu.

Fermín López, té problemes: Mikel Arteta el fa fora de l'Arsenal i el regala al Barça

Amb l'arribada de Dani Olmo, Fermín López ha perdut molt protagonisme i el Barça no descarta acceptar alguna de les múltiples ofertes que ha rebut pel de Huelva. A més, el Barça ja confirma que Fermín López encara tindrà menys minuts després del mercat de fitxatges estival, ja que Laporta ha tancat un fitxatge bestial arribat de l'Arsenal de Mikel Arteta. El Barça vol reforçar-se en aquest mercat de fitxatges i el gran perjudicat serà Fermín López, que ja sap que, per culpa de Mikel Arteta, haurà de buscar-se un nou projecte.

El Barça de Joan Laporta segueix treballant per començar amb nota el mercat de fitxatges d'estiu, que podria ser important perquè Hansi Flick comptés amb un nou migcampista ofensiu. Aquest migcampista ofensiu arribaria després de ser acomiadat per un Mikel Arteta que comença a patir més del que s'esperava a Anglaterra: eliminat de l'EFL Cup a mans del Newcastle. El Barça està pendent del que succeeixi amb l'Arsenal de Mikel Arteta i prepara una oferta per una de les seves estrelles més perjudicades: adeu Fermín López, queda tocat.

El Barça està a expenses del que succeeixi a Londres, ja que Mikel Arteta sembla que es carregarà un jugador TOP de l'Arsenal. Aquest és Thomas Partey, pivot ghanès de l'Arsenal que segueix sense renovar amb el club londinenc i que agrada molt al Barça de Joan Laporta. Partey encara no ha renovat i sembla que sortirà de l'Arsenal: el Barça està a l'espera i li farà una oferta, el gran perjudicat serà Fermín López, ja sense lloc.