Roony Bardghji perjudica el Barça, Flick ho sap: 'El millor de la Masia, sense lloc'
El recent incorporat ha causat un bloqueig en una determinada posició i l'entrenador ha de prendre una decisió
Roony Bardghji ha estat una de les incorporacions d'aquest estiu i l'afició s'ha mostrat contenta amb la seva arribada. L'atacant ha arribat com a tapat i sense generar gaires expectatives, però ràpidament ha demostrat que té molt futbol a les seves botes. De fet, un bon sector de l'afició ha demanat repetidament que se'l vegi més sobre la gespa.
La realitat és que Flick ha donat oportunitats a tots els integrants de la plantilla i la pretemporada ha estat molt útil. L'entrenador no ha mostrat preferències i tots han tingut el seu moment de brillar, inclòs Roony Bardghji. Ara, per desgràcia per a un jove talent, el recent fitxatge li bloqueja l'entrada al primer equip.
Roony Bardghji i el seu futur amb Flick
Roony Bardghji ha passat per moments molt dolents aquest darrer any; una greu lesió va fer que la seva carrera s'aturés completament. Tot i els problemes de genoll, Bardghji va treballar molt dur per recuperar el seu nivell i guanyar-se un lloc a l'equip. Les seves ganes de triomfar i el futbol que té a les seves botes l'han portat a fitxar per un dels millors conjunts, el Barça.
Roony Bardghji va costar menys de 3 milions al Barça i Flick va veure alguna cosa en ell que va fer que acceptés la seva incorporació. Hansi no deixa que ningú li digui com portar la seva plantilla, per això es fa responsable de les decisions. L'alemany creu que pot aportar-li molt en atac, especialment pel que fa a la rotació.
L'únic problema de l'arribada de Roony Bardghji és que ha deixat sense opcions de pujar al primer equip Dani Rodríguez. El jove atacant va debutar contra el Valladolid aquesta temporada passada, però es va lesionar de l'espatlla als 40 minuts. L'afició es va lamentar, ja que l'extrem estava tancant un gran partit en el seu dia especial.
Dani Rodríguez, una possible sortida
Flick volia comptar amb Dani Rodríguez en aquesta pretemporada, però la recuperació no havia finalitzat i encara no estava a punt. Finalment, amb el fitxatge de Roony Bardghji, és molt probable que Dani no tingui espai a la plantilla. Tot i que l'entrenador el vulgui, la realitat és que ara mateix hi ha diversos davanters a la banqueta.
Dani podria jugar a primera, així que no s'espera que es conformi amb mantenir-se al filial un any més. Per aquesta raó, és possible que Dani Rodríguez forci una sortida a la recerca de minuts en un equip de primer nivell.
