Deco fa ballar Joan Laporta amb un fitxatge d’última hora: “Oportunitat...”
Al Barça encara no donen per tancat el mercat de fitxatges
No hi ha dies de treva al Barça. Els últims estius s'han convertit en un joc d'aventures en l'entorn culer, amb moviments inesperats i sense gairebé dies de descans. Juliol i agost s'han convertit en els mesos més atrafegats per als barcelonistes, amb un Deco que deu haver oblidat completament com se sentia allò de descansar i prendre el sol sense cap preocupació durant l'etapa estival. La platja, els mojitos i la crema solar ja formen part del bagul dels records
La veritat és que, encara que a estones ha semblat que s'havia complicat l'assumpte, el mercat ha estat dels més satisfactoris per al Barça. S'han reforçat les demarcacions que es volien reforçar i, en còmput global, hi ha millor plantilla que l'any passat. Això sí, de manera totalment inesperada, el Barça ha hagut de lidiar amb la marxa d'una de les peces més rellevants dels seus esquemes, la d'Iñigo Martínez
El defensa basc va acceptar una oferta de l'Al-Nassr quan absolutament ningú el contemplava com un dels candidats a abandonar el vaixell culer. Alguna venda important hi havia d'haver, però tots els focus apuntaven a Ronald Araújo, Marc Casadó o Fermín López. Amb tot, el Barça s'ha quedat sense un jugador titularíssim i amb un buit important a la defensa
Esperar o actuar, el dilema del Barça
En una plantilla dissenyada per tenir quatre centrals, ara només n'hi ha tres. I d'aquests tres, només un té garantit un lloc fix a l'onze inicial: Pau Cubarsí. Entre els altres dos, Ronald Araújo i Andreas Christensen, hauran de lluitar per l'altra vacant. Per si en algun moment puntual cal un altre defensa, els dos laterals suplents, Eric García i Gerard Martín, estan preparats per assumir aquest rol. També Jules Koundé podria encarregar-se'n
Aquest és, sens dubte, el pla inicial i que tots hem donat per fet; almenys, fins que torni a obrir-se el mercat al mes de gener. Tanmateix, el portal Fichajes.net assegura que Deco està traçant una altra estratègia que pot agitar l'actualitat del Barça en els últims dies de mercat. I és que, segons aquesta font, el director esportiu està buscant un defensa jove que pugui arribar ja a la Ciutat Comtal per exercir de quart central amb fitxa del filial
De moment no ha sonat cap nom que pugui complir amb aquestes condicions, però el Barça buscarà l'home ideal fins al tancament de la finestra transaccional. Per descomptat, la despesa destinada a aquesta hipotètica operació serà la mínima possible, ja que ara el més important és aconseguir inscriure els nous fitxatges abans de l'inici de LaLiga. El de Joan García ja està resolt, però amb Marcus Rashford encara hi ha feina per fer
